陳庭妮、胡宇威首度合體！登山求婚浪漫又搞笑

女星陳庭妮與胡宇威傳出求婚成功好消息後，今（3月10）日首度合體，共同出席於遠百信義A13開幕的卡地亞（CARTIER）The Culture of Design形象概念空間。一亮相胡宇威就藏不住笑意、直說非常「不習慣」兩人一起公開亮相，「但還滿有時候一種鬆了一口氣的感覺！」

兩人訂婚戒當時選購卡地亞的鑽戒，胡宇威表示其實早在約2年前就開始做功課，探聽戒圍大小，等到訂製的婚戒送達之後又因為遇到疫情而打亂求婚計畫，所以一直很苦惱，把鑽戒輪流藏在家裡和公司裡，最後竟是在去登山的時候求婚。「我第一句就說，為什麼在這個時候！！」陳庭妮說當時兩人去登山，下山途中都已經累壞，幾乎是爬上車的，沒想到胡宇威在此時拿出求婚戒，而胡宇威更因為雙腿酸軟，本來要單膝下跪求婚變成雙膝跪地，「好像變成要求她嫁給我。本來很浪漫的事情，突然變有一點搞笑。」