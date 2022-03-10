康柏拜區單膝下跪了！經典時刻 身上這行頭很Gentle！

人的一生中有很多經典時刻，出生、死去、結婚、離婚與再婚。而對各國演員而言，能成為好萊塢星光大道上的一顆「星」，則絕對是演藝生涯的重大時刻。日前英國男演員「小黃瓜」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）則正式留名好萊塢星光大道，並以經典的黑白西裝、帥帥現身。

曾榮獲艾美獎、並兩次獲奧斯卡最佳男主角提名的康柏拜區（Benedict Cumberbatch），近年又以《模仿遊戲》、DC超級英雄電影《奇異博士》最為走紅，同時2022年再以《犬山記》（The Power of the Dog）入圍奧斯卡金像獎的最佳男主角，引起各方高度注目。