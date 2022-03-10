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康柏拜區單膝下跪了！經典時刻 身上這行頭很Gentle！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
英國男演員班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）日前正式留名好萊塢星光大道，並以經典的黑白西裝、帥帥現身。圖 / 積家提供
英國男演員班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）日前正式留名好萊塢星光大道，並以經典的黑白西裝、帥帥現身。圖 / 積家提供

人的一生中有很多經典時刻，出生、死去、結婚、離婚與再婚。而對各國演員而言，能成為好萊塢星光大道上的一顆「星」，則絕對是演藝生涯的重大時刻。日前英國男演員「小黃瓜」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）則正式留名好萊塢星光大道，並以經典的黑白西裝、帥帥現身。

曾榮獲艾美獎、並兩次獲奧斯卡最佳男主角提名的康柏拜區（Benedict Cumberbatch），近年又以《模仿遊戲》、DC超級英雄電影《奇異博士》最為走紅，同時2022年再以《犬山記》（The Power of the Dog）入圍奧斯卡金像獎的最佳男主角，引起各方高度注目。

而出席好萊塢星光大道星光儀式時，除了單膝著地、面對鏡頭，康柏拜區（Benedict Cumberbatch）也無意間秀出了他手上配戴的表款：正是由他擔任品牌代言人的積家（Jaeger-LeCoultre）Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕表；過去Cumberbatch也曾在不同場合上配戴，該表款由於帶有300米的防水性能與響鬧功能，更成為他紳士風格的重要伴手。表款並有精鋼鍊帶、橡膠表帶的不同選擇，此外Cumberbatch也曾積家拍攝了一只《In a Breath》短片，表款可於積家專賣店如台北101中詢問，訂價約56萬元，影片則可在積家官方youtube頻道中欣賞，片長約1分26秒，並可選擇英文字幕觀賞。

積家（Jaeger-LeCoultre）Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕表，56萬元。圖 / 積家提供
積家（Jaeger-LeCoultre）Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕表，56萬元。圖 / 積家提供
積家Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕表具備300米的防水性能與響鬧功能，成為班奈狄克康柏拜區的風格伴手。
積家Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕表具備300米的防水性能與響鬧功能，成為班奈狄克康柏拜區的風格伴手。
出席好萊塢星光大道星光儀式時，除了單膝著地，康柏拜區（Benedict Cumberbatch）也無意間秀出了他手上配戴的積家（Jaeger-LeCoultre）Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕表。圖 / 積家提供
出席好萊塢星光大道星光儀式時，除了單膝著地，康柏拜區（Benedict Cumberbatch）也無意間秀出了他手上配戴的積家（Jaeger-LeCoultre）Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕表。圖 / 積家提供

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