第七代Apple Watch Hermès夏季新色曝光 AirTag變化多

法國精品品牌愛馬仕（Hermès）與蘋果（Apple）持續雙方自2015開始展開的合作，推出最新一季Apple-Hermès 系列新品，包括第七代的Apple Watch Hermès 表帶與Apple AirTag Hermès，採用充滿夏日風情的色彩打造，由柔和明亮的色調以及對比鮮明的深色調呈現，AirTag猶如小皮件般豐富的設計細節和可發揮空間，可以看出未來能變化出比表帶更多元的裝飾趣味。

充滿夏日氣息的第七代Apple Watch Hermès表帶，採用亞麻藍、Meyer灰和維羅納綠等色調，並以愛心紅、黑加侖色和木蘭粉則為新作注入夢幻和女性柔美風情。經典的黑和白則在對比中脫穎而出，白色皮表帶與太空黑表盤的大膽結合勢必掀起新的風潮。全新的Apple AirTag Hermès系列採用雙色調，結合亞麻藍與Meyer灰、櫻花粉與茶色、黑色與混凝土灰，層次柔和的色調搭配度高，而藝術家Jan Bajtlik俏皮的Animapolis圖紋印花設計則成為新款鑰匙圈的設計亮點。 Apple AirTag Hermès系列Swift小牛皮行李吊牌櫻花粉與茶色，12,990元。圖／愛馬仕提供 第七代Apple Watch Hermès Jumping圖紋印花系列織帶表款，45mm表殼款，亞麻藍與維羅納綠錶帶，9,900元。圖／愛馬仕提供 Apple AirTag Hermès系列Swift小牛皮皮包掛飾黑與混凝土灰，8,990元。圖／愛馬仕提供 第七代Apple Watch HermèsAttelage 系列41毫米表殼配白色雙圈Swift小牛皮表帶表款，表帶15,400元。圖／愛馬仕提供 第七代Apple Watch Hermès夏季新色曝光。圖／愛馬仕提供 第七代Apple Watch Hermès Attelage系列41毫米表殼配愛心紅雙圈Swift小牛皮錶帶表款，表帶售價，15,400元。圖／愛馬仕提供 Apple AirTag Hermès系列Animapolis圖紋印花Swift小牛皮鑰匙圈混凝土灰，10,990元。圖／愛馬仕提供 Apple AirTag Hermès系列Swift小牛皮行李提袋吊牌亞麻藍與Meyer灰，20,990元。圖／愛馬仕提供