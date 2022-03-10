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第七代Apple Watch Hermès夏季新色曝光 AirTag變化多
法國精品品牌愛馬仕（Hermès）與蘋果（Apple）持續雙方自2015開始展開的合作，推出最新一季Apple-Hermès 系列新品，包括第七代的Apple Watch Hermès 表帶與Apple AirTag Hermès，採用充滿夏日風情的色彩打造，由柔和明亮的色調以及對比鮮明的深色調呈現，AirTag猶如小皮件般豐富的設計細節和可發揮空間，可以看出未來能變化出比表帶更多元的裝飾趣味。
充滿夏日氣息的第七代Apple Watch Hermès表帶，採用亞麻藍、Meyer灰和維羅納綠等色調，並以愛心紅、黑加侖色和木蘭粉則為新作注入夢幻和女性柔美風情。經典的黑和白則在對比中脫穎而出，白色皮表帶與太空黑表盤的大膽結合勢必掀起新的風潮。全新的Apple AirTag Hermès系列採用雙色調，結合亞麻藍與Meyer灰、櫻花粉與茶色、黑色與混凝土灰，層次柔和的色調搭配度高，而藝術家Jan Bajtlik俏皮的Animapolis圖紋印花設計則成為新款鑰匙圈的設計亮點。
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