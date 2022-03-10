快訊

南韓準總統尹錫悅愛妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

台獨工作者拚2024 賴清德開始擁抱中華民國？

沖繩櫻使用！Orion生啤酒春限定啤酒 浪漫飲用南國春日

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
沖繩Orion奧利恩生啤酒的春限定罐，則將「琉球緋寒櫻」乾燥花瓣、融入伊江島產大麥、稻米及山原淨水，從視覺到味覺，雙重感受南國的春日。圖 / ORION提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
沖繩Orion奧利恩生啤酒的春限定罐，則將「琉球緋寒櫻」乾燥花瓣、融入伊江島產大麥、稻米及山原淨水，從視覺到味覺，雙重感受南國的春日。圖 / ORION提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每到春暖花開時節，日本人總流行賞櫻，以粉紅、白、桃紅等各種顏色，喚醒春日的浪漫情調。沖繩Orion奧利恩生啤酒特別推出台灣專屬的春限定罐啤酒，將櫻花加入啤酒與外包裝，從視覺到味覺，雙重感受沖繩的南國春日。

由於Orion的產地源自沖繩本島的Orion奧利恩啤酒工廠，而鄰近酒廠開車一分鐘可達的「名護中央公園」，每到春日將有琉球緋寒櫻盛開綿延約兩公里之長，成為琉球賞櫻的知名景點之一，更曾入選由財團法人日本櫻之會在1990年選定的「日本櫻名所100選」、也是琉球唯一入選的場所。

沖繩Orion奧利恩生啤酒的春限定罐，則將「琉球緋寒櫻」乾燥花瓣、融入伊江島產大麥、稻米及山原淨水，打造出啤酒獨有、如夕陽般的嫣紅酒色，瓶裝設計則將代表啤酒的金黃為底，並結合了象徵太陽、天空與海洋的紅、藍、紺三色，也像是活力無限的沖繩本身。沖繩Orion奧利恩生啤酒春限定罐，500ml鋁罐89元、350ml鋁罐6入組339元，已可在7-11、全家、家樂福、家樂福便利購超市、大潤發，陸續上市。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

沖繩Orion奧利恩生啤酒春限定罐，500ml鋁罐89元、350ml鋁罐6入組339元，已可在7-11、全家、家樂福、大潤發，陸續上市。圖 / ORION提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
沖繩Orion奧利恩生啤酒春限定罐，500ml鋁罐89元、350ml鋁罐6入組339元，已可在7-11、全家、家樂福、大潤發，陸續上市。圖 / ORION提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
鄰近酒廠開車一分鐘可達的「名護中央公園」，每到春日將有琉球緋寒櫻盛開綿延約兩公里之長，成為琉球賞櫻的知名景點之一，更曾入選「日本櫻名所100選」。圖 / ORION提供
鄰近酒廠開車一分鐘可達的「名護中央公園」，每到春日將有琉球緋寒櫻盛開綿延約兩公里之長，成為琉球賞櫻的知名景點之一，更曾入選「日本櫻名所100選」。圖 / ORION提供

延伸閱讀

櫻花季防疫 東京上野公園盼遊客少辦賞櫻宴

全台最巨無霸的沖繩飯糰！台中「不握松飯糰」炸蝦拼豬排張大嘴巴也無法一口塞

「愛的迫降」小白花喝得到！艾德懷斯白啤酒花果香誘客

露營控注意！KIRIN麒麟月 啤酒周邊加價購輕鬆入手

相關新聞

夢想製造場域 體驗美好理想家

本案為三層獨棟建築改造，初期首先進行外觀皮層強化整新，塗覆白色石頭漆的地景量體格外悅目，其次考量主要商業用途：係以現代空間設計為主所涵蓋的多面向、跨品牌傢俱、系統櫥櫃、燈藝、材料、五金配件、軟裝、景觀等整體搭配，包含後續實作工程、售後商品保固等...

沖繩櫻使用！Orion生啤酒春限定啤酒 浪漫飲用南國春日

每到春暖花開時節，日本人總流行賞櫻，以粉紅、白、桃紅等各種顏色，喚醒春日的浪漫情調。沖繩Orion奧利恩生啤酒特別推出台灣專屬的春限定罐啤酒，將櫻花加入啤酒與外包裝，從視覺到味覺，雙重感受沖繩的南國春日。

羅密歐貝克漢合體名模女友 新形象廣告放閃無極限

以成為職業足球員為目標，同時身為男神大衛貝克漢與「高貴辣妹」維多利亞的兒子，羅密歐貝克漢的一舉一動也成為媒體關注焦點。近...

BIGBANG回歸T.O.P解約香港登封 自曝曾尋死、今如重生

曾經橫掃全球的南韓天團BIGBANG，之前因為團員陸續當兵，及勝利醜聞退團等事件，而淡出將近5年。所屬經紀公司YG娛樂日...

ELLE風格路跑 將永續時尚帶入生活

流行趨勢不單單只是時尚脈動，也反映了當代社會文化的走向，近年來無論是時裝產業或各領域也都紛紛加入永續的行列，為未來盡一份心力。當疫情席捲全球，也讓人再次省思我們與環境間的關係，因此向來被跑友稱為全台最時尚的運動賽事「ELLE風格路跑」，就是以ELLE Run for Green做為主題，賽衣採用回收原料製作的紗線製成、無紙化證書、補給站使用無塑料紙杯，提供共乘接駁巴士等，就是希望透過2022年6月18日在大佳河濱公園的這場活動，邀請跑友們一起成為綠色跑者，同時將永續時尚的理念帶入生活中，讓口號成為行動，啟動改變的力量。

最高回饋50%！MOMO壽喜燒5品牌 搶攻五倍券優惠

振興五倍券使用期限倒數中！三澧企業集結旗下MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta等5個餐飲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。