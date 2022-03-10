沖繩櫻使用！Orion生啤酒春限定啤酒 浪漫飲用南國春日

每到春暖花開時節，日本人總流行賞櫻，以粉紅、白、桃紅等各種顏色，喚醒春日的浪漫情調。沖繩Orion奧利恩生啤酒特別推出台灣專屬的春限定罐啤酒，將櫻花加入啤酒與外包裝，從視覺到味覺，雙重感受沖繩的南國春日。

由於Orion的產地源自沖繩本島的Orion奧利恩啤酒工廠，而鄰近酒廠開車一分鐘可達的「名護中央公園」，每到春日將有琉球緋寒櫻盛開綿延約兩公里之長，成為琉球賞櫻的知名景點之一，更曾入選由財團法人日本櫻之會在1990年選定的「日本櫻名所100選」、也是琉球唯一入選的場所。

沖繩Orion奧利恩生啤酒的春限定罐，則將「琉球緋寒櫻」乾燥花瓣、融入伊江島產大麥、稻米及山原淨水，打造出啤酒獨有、如夕陽般的嫣紅酒色，瓶裝設計則將代表啤酒的金黃為底，並結合了象徵太陽、天空與海洋的紅、藍、紺三色，也像是活力無限的沖繩本身。沖繩Orion奧利恩生啤酒春限定罐，500ml鋁罐89元、350ml鋁罐6入組339元，已可在7-11、全家、家樂福、家樂福便利購超市、大潤發，陸續上市。

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