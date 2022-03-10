羅密歐貝克漢合體名模女友 新形象廣告放閃無極限

以成為職業足球員為目標，同時身為男神大衛貝克漢與「高貴辣妹」維多利亞的兒子，羅密歐貝克漢的一舉一動也成為媒體關注焦點。近日，他所代言的PUMA、Canada Goose不約而同的曝光了最新形象廣告，截然不同的氛圍，也說明了羅密歐貝克漢的百變風格。

去年12月，PUMA相中這位星二代未來有望接下老爸大衛貝克漢衣缽的潛力，因此簽下羅密歐貝克漢成為品牌全球大使。而在PUMA宣布將與巴黎時裝品牌Ami推出聯名後，曝光的形象廣告正是由羅密歐貝克漢與其名模女友Mia Regan共同詮釋。兩人在鏡頭前，雖然呈現出酷帥面貌，但環抱時，以及依偎在對方身上，卻是毫不扭捏的放閃。連操刀拍攝這組廣告的攝影師Eddie Wrey也說「他們的互動真的好自然，我想不到比這對情侶更適合演繹這系列的人選了！」

羅密歐貝克漢演繹Canada Goose新鞋款。圖／Canada Goose提供

除了和女友合體拍攝PUMA廣告之外，羅密歐貝克漢所代言的Canada Goose也曝光新一季的鞋履產品形象大片。Canada Goose再次將極端氣候中必備的機能性元素融入鞋履設計中，推出訴求「輕量」的Cypress Puffer Boot、Crofton Puffer Boot兩款新踝靴。場景同樣選在品牌偏好的自然壯闊美景中拍攝，羅密歐貝克漢不僅穿上新鞋款，還搭配了同系列輕量羽絨衣、背心等，把戶外運動機能的單品，混搭成帶有街頭潮流氣息的造型，更讓人感受到Canada Goose的年輕化。

羅密歐貝克漢（前）與女友詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供

羅密歐貝克漢詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供

羅密歐貝克漢（右）與女友詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供

羅密歐貝克漢（左）與女友詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供

羅密歐貝克漢詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供

羅密歐貝克漢詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供

羅密歐貝克漢（左）與女友詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供

羅密歐貝克漢演繹Canada Goose新鞋款。圖／Canada Goose提供

羅密歐貝克漢演繹Canada Goose新鞋款。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Crofton Puffer Boot踝靴14,200元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Crofton Puffer Boot踝靴14,200元。圖／Canada Goose提供