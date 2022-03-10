快訊

南韓準總統尹錫悅愛妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

台獨工作者拚2024 賴清德開始擁抱中華民國？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅密歐貝克漢合體名模女友 新形象廣告放閃無極限

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
羅密歐貝克漢（前）與女友詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供
羅密歐貝克漢（前）與女友詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供

以成為職業足球員為目標，同時身為男神大衛貝克漢與「高貴辣妹」維多利亞的兒子，羅密歐貝克漢的一舉一動也成為媒體關注焦點。近日，他所代言的PUMA、Canada Goose不約而同的曝光了最新形象廣告，截然不同的氛圍，也說明了羅密歐貝克漢的百變風格。

去年12月，PUMA相中這位星二代未來有望接下老爸大衛貝克漢衣缽的潛力，因此簽下羅密歐貝克漢成為品牌全球大使。而在PUMA宣布將與巴黎時裝品牌Ami推出聯名後，曝光的形象廣告正是由羅密歐貝克漢與其名模女友Mia Regan共同詮釋。兩人在鏡頭前，雖然呈現出酷帥面貌，但環抱時，以及依偎在對方身上，卻是毫不扭捏的放閃。連操刀拍攝這組廣告的攝影師Eddie Wrey也說「他們的互動真的好自然，我想不到比這對情侶更適合演繹這系列的人選了！」

羅密歐貝克漢演繹Canada Goose新鞋款。圖／Canada Goose提供
羅密歐貝克漢演繹Canada Goose新鞋款。圖／Canada Goose提供

除了和女友合體拍攝PUMA廣告之外，羅密歐貝克漢所代言的Canada Goose也曝光新一季的鞋履產品形象大片。Canada Goose再次將極端氣候中必備的機能性元素融入鞋履設計中，推出訴求「輕量」的Cypress Puffer Boot、Crofton Puffer Boot兩款新踝靴。場景同樣選在品牌偏好的自然壯闊美景中拍攝，羅密歐貝克漢不僅穿上新鞋款，還搭配了同系列輕量羽絨衣、背心等，把戶外運動機能的單品，混搭成帶有街頭潮流氣息的造型，更讓人感受到Canada Goose的年輕化。

羅密歐貝克漢（前）與女友詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供
羅密歐貝克漢（前）與女友詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供

羅密歐貝克漢詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供
羅密歐貝克漢詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供

羅密歐貝克漢（右）與女友詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供
羅密歐貝克漢（右）與女友詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供

羅密歐貝克漢（左）與女友詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供
羅密歐貝克漢（左）與女友詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供

羅密歐貝克漢詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供
羅密歐貝克漢詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供

羅密歐貝克漢詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供
羅密歐貝克漢詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供

羅密歐貝克漢（左）與女友詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供
羅密歐貝克漢（左）與女友詮釋PUMA與AMI聯名系列廣告。圖／PUMA提供

羅密歐貝克漢演繹Canada Goose新鞋款。圖／Canada Goose提供
羅密歐貝克漢演繹Canada Goose新鞋款。圖／Canada Goose提供

羅密歐貝克漢演繹Canada Goose新鞋款。圖／Canada Goose提供
羅密歐貝克漢演繹Canada Goose新鞋款。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Crofton Puffer Boot踝靴14,200元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Crofton Puffer Boot踝靴14,200元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Crofton Puffer Boot踝靴14,200元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Crofton Puffer Boot踝靴14,200元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Crofton Puffer Boot踝靴14,200元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Crofton Puffer Boot踝靴14,200元。圖／Canada Goose提供

廣告 品牌 情侶 PUMA 維多莉亞貝克漢 貝克漢

延伸閱讀

戀人變看護？日男怕踩磁磚邊線不敢出門 她扛4份工作撐家計

人夫傳訊給女友人「喜歡跟你過夜」遭妻疑出軌 法官認單相戀判免賠

高薪女友不幫買房他氣到想分手 網酸：自己想買還坑別人

王菲前夫2度當爸 陪女友產檢大肚藏不住

相關新聞

夢想製造場域 體驗美好理想家

本案為三層獨棟建築改造，初期首先進行外觀皮層強化整新，塗覆白色石頭漆的地景量體格外悅目，其次考量主要商業用途：係以現代空間設計為主所涵蓋的多面向、跨品牌傢俱、系統櫥櫃、燈藝、材料、五金配件、軟裝、景觀等整體搭配，包含後續實作工程、售後商品保固等...

沖繩櫻使用！Orion生啤酒春限定啤酒 浪漫飲用南國春日

每到春暖花開時節，日本人總流行賞櫻，以粉紅、白、桃紅等各種顏色，喚醒春日的浪漫情調。沖繩Orion奧利恩生啤酒特別推出台灣專屬的春限定罐啤酒，將櫻花加入啤酒與外包裝，從視覺到味覺，雙重感受沖繩的南國春日。

羅密歐貝克漢合體名模女友 新形象廣告放閃無極限

以成為職業足球員為目標，同時身為男神大衛貝克漢與「高貴辣妹」維多利亞的兒子，羅密歐貝克漢的一舉一動也成為媒體關注焦點。近...

BIGBANG回歸T.O.P解約香港登封 自曝曾尋死、今如重生

曾經橫掃全球的南韓天團BIGBANG，之前因為團員陸續當兵，及勝利醜聞退團等事件，而淡出將近5年。所屬經紀公司YG娛樂日...

ELLE風格路跑 將永續時尚帶入生活

流行趨勢不單單只是時尚脈動，也反映了當代社會文化的走向，近年來無論是時裝產業或各領域也都紛紛加入永續的行列，為未來盡一份心力。當疫情席捲全球，也讓人再次省思我們與環境間的關係，因此向來被跑友稱為全台最時尚的運動賽事「ELLE風格路跑」，就是以ELLE Run for Green做為主題，賽衣採用回收原料製作的紗線製成、無紙化證書、補給站使用無塑料紙杯，提供共乘接駁巴士等，就是希望透過2022年6月18日在大佳河濱公園的這場活動，邀請跑友們一起成為綠色跑者，同時將永續時尚的理念帶入生活中，讓口號成為行動，啟動改變的力量。

最高回饋50%！MOMO壽喜燒5品牌 搶攻五倍券優惠

振興五倍券使用期限倒數中！三澧企業集結旗下MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta等5個餐飲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。