迴轉壽司界人氣王是它！熱門迴轉壽司店排名出爐

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近六個月內「迴轉壽司」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大迴轉壽司品牌網路聲量排行，以及迴轉壽司口味類型的熱門選擇。

日式料理在台灣相當受歡迎，壽司、生魚片等更是深受國人喜愛，近年國內也進駐多家迴轉壽司品牌，有趣的送餐方式配合各式活動，吸引大批民眾前往消費。而迴轉壽司店這麼多，想知道網友討論度最高的店家有哪些，就快點看下去吧！

迴轉壽司店生死鬥！「爭鮮」高CP值屹立不搖

熱議7大迴轉壽司品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

說起迴轉壽司，許多人第一個會想起的便是身為台灣本土品牌的「爭鮮」，除了大量拓點讓民眾能不用跑太遠就吃得到壽司，也因價格較其他品牌親民、不用排隊等因素而受到許多網友喜愛。而同樣也擁有高人氣的「壽司郎」，則是有著「日本最強迴轉壽司」的稱號，除了超多種壽司品項，更時常推出各種期間限定口味，討論區上也常見網友大力推薦「炸大蝦一盤80，但超好吃」、「壽司郎炙燒系列都不錯」。

除此之外，以消費五盤便能獲得一次扭蛋機會為特色的「藏壽司」在網上也擁有不少的討論度，常與各種卡通、動漫的聯名，吸引不少顧客前往，除了有趣的活動外，穩定的品質也讓許多網友表示「覺得藏壽司幾乎都蠻好吃的，手卷、甜點都不錯」。其餘如「合點壽司」、「海壽司」等迴轉壽司品牌也各有其支持者。

壽司種類評比！ 網友點名「生食握壽司」：新鮮度最重要

網友熱議前5大迴轉壽司類型網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而觀察網路上大家討論的迴轉壽司類型，可發現聲量最高的是「生食握壽司」，許多民眾在吃壽司時最關注的就是食材的新鮮程度，「生食握壽司」絕對是可快速評斷一家迴轉壽司店好壞的品項之一，就有網友表示「去迴轉壽司店只吃鮭魚、鮪魚」、「鮮蝦三貫，赤蝦吃爆」。

而不敢吃生食的民眾則常點「炙燒類壽司」，除了以火炙燒外，許多店家也會加上焦糖、起司等調味，豐富的口感深受網友們的喜愛，表示「去爭鮮必點焦糖鮭魚炙燒」、「炙燒真的是熟食人的福音」。此外，同樣是熟食的「稻荷壽司」也是熱門品項之一，就有喜愛稻荷壽司的內行人表示「好吃的豆皮壽司跟好吃的鮭魚一樣難找」，但也有網友反推「點豆皮壽司根本超盤」，認為去迴轉壽司店點稻荷壽司實在是浪費錢。

因疫情的影響無法去日本，不如先到迴轉壽司店過過乾癮，尤其迴轉壽司相對於一般日料店裡的壽司平價一些，選擇也更多元，看完了網友的討論是不是覺得非常心動？快選擇一家你喜愛的迴轉壽司店作為晚餐的選擇吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》