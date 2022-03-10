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BIGBANG回歸T.O.P解約香港登封 自曝曾尋死、今如重生
曾經橫掃全球的南韓天團BIGBANG，之前因為團員陸續當兵，及勝利醜聞退團等事件，而淡出將近5年。所屬經紀公司YG娛樂日前宣布BIGBANG將合體出輯回歸目前的好消息，同時成員T.O.P（崔勝鉉）也因想拓寬個人活動領域確定不續約。T.O.P本月登上香港雜誌「Prestige」封面，敞開心房述說這5年間的心路路程，他表示當年爆發大麻風波後他曾試圖尋死，可說是人生最大的難關，後來在音樂中尋得解脫慰藉，透過創作得到重生。
為了能在封面的拍攝上展現T.O.P重新站起來的意象，身穿閃亮西裝的他身上長出了黑色的羽翼，展現跨越生命的力量感。鮮明的形象身上也只簡單地配戴了一條裝飾了鉚釘的MIKIMOTO x COMME des GARÇONS聯名珍珠項鍊。以優雅的優質珍珠聞名的日本珍珠品牌MIKIMOTO，在2020年時首度與日本著名服裝設計師川久保玲所創立的COMME des GARÇONS聯名合作，為珍珠注入時髦的街頭潮流氣息；雙方更於2021年發表第二波的新作，將有機寶石結合截然不同的元素，創意的中性設計，使珍珠成為時尚型男的必備單品。
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