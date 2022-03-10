懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖快閃店 大稻埕開幕

Line人氣貼圖角色『懶散兔與啾先生』，慵懶療癒又不失幽默的形象，深受廣大粉絲喜愛，在粉絲引頸期盼下，限定快閃店「有點市x懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」正式進駐大稻埕貨櫃市集。懶散兔與啾先生首次換上日式復古服裝，變身可愛服務生，帶領粉絲進入昭和時代的復古氛圍中。

有你共創旗下商店品牌u.Point有點市，繼大受好評的「有點市x好想兔甜蜜蜜喫茶屋」後，推出全新原創角色快閃輕食企劃，邀請人氣插畫家Lobster攜手合作「有點市x懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」，以昭和時代茶舖為主軸，懶散兔與啾先生首次以日式復古形象與粉絲見面，現場更開發多款限定商品等粉絲來收藏。

另外，懶散兔與啾先生更是首次開發輕食商品，烙有懶散兔與啾先生圖像的脆皮車輪餅，插上可愛的角色紙卡，絕對能滿足粉絲視覺與味覺。車輪餅甜鹹四款口味各有特色：經典香濃卡士達、濃郁比利時巧克力、料多豐富醬燒雞肉起司、大小朋友都喜歡的鮪魚馬鈴薯起司。三款懶懶喫茶海鹽奶蓋飲品：台茶18號紅茶、可可牛奶與柚子茶，酸甜皆具，冷熱皆可調整，搭配車輪餅一起為粉絲帶來滿滿的療癒感。

圖/有你共創 提供

「有點市x懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」於2月25日正式進駐大稻埕碼頭貨櫃市集，懶散兔與啾先生快閃店限定商品首次開賣，貓小姐Ms.Cat、貓美術館Catart、Yufish等熱門原創IP週邊也將同步販售，各位粉絲們千萬不要錯過。

有點市x懶散兔&啾先生的懶懶喫茶舖

活動地點：有點市-大稻埕碼頭貨櫃市集（臺北市民生西路底5號水門）

活動日期：2022年2月25日-6月12日

活動時間：平日 16:00-22:00 ，例假日 12:00-22:00

活動粉專：https://www.facebook.com/uPoint.unni