最高回饋50%！MOMO壽喜燒5品牌　搶攻五倍券優惠

振興五倍券使用期限倒數中！三澧企業集結旗下MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta等5個餐飲品牌、42間門市，聯合再推出第2波五倍券優惠。即日起持任一面額之紙本五倍券消費，滿額即可獲得電子優惠券，最高享50%回饋。另外隨著春季到來，各品牌的新菜也於3月起陸續登場，帶給民眾新的用餐體驗。

即日起至4月30日期間，凡持任一面額之「紙本五倍券」至全台MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO、吉天麩羅，消費用餐滿1,000元即贈送500元電子優惠券（不累計贈送）；天吉屋消費滿600元，即贈送200元電子優惠券（不累計贈送）。電子優惠券適用至5月31日為止，消費滿額即可搭配折抵，亦可轉贈好友使用。