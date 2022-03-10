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最高回饋50%！MOMO壽喜燒5品牌 搶攻五倍券優惠
振興五倍券使用期限倒數中！三澧企業集結旗下MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta等5個餐飲品牌、42間門市，聯合再推出第2波五倍券優惠。即日起持任一面額之紙本五倍券消費，滿額即可獲得電子優惠券，最高享50%回饋。另外隨著春季到來，各品牌的新菜也於3月起陸續登場，帶給民眾新的用餐體驗。
即日起至4月30日期間，凡持任一面額之「紙本五倍券」至全台MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO、吉天麩羅，消費用餐滿1,000元即贈送500元電子優惠券（不累計贈送）；天吉屋消費滿600元，即贈送200元電子優惠券（不累計贈送）。電子優惠券適用至5月31日為止，消費滿額即可搭配折抵，亦可轉贈好友使用。
本季BELLINI Pasta Pasta、MOLINO推出期間限定菜單，主推「香煎美國頂級慢烤牛排」與「紅酒燉牛肉起司燉飯」，均使用Prime級牛肉擔任主角，藉由不同的烹調方式呈現滋味變化。天吉屋本季則是推出「櫻海老咖哩烏龍麵」，而吉天麩羅亦獻上全新味覺「心春曉套餐」，為餐桌帶來滿滿的春天氣息。
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