手搖飲必備的酷東西 甘甘隨心杯搖晃也不怕飲料外溢
Besovida翻倒不漏的「甘甘隨心杯」應運而生。即使傾倒、搖晃也不怕飲料外溢的魔術水杯，一登場就橫掃國內外募資市場，狂銷超過750萬台幣的銷售業績。除了經典四色外，獨家在有.設計推出透明色甘甘杯，超高顏值保證讓人一看就愛上！
不同於一般環保杯，獨步全球的甘甘杯最大亮點「防漏吸嘴」，一推出就讓不少設計師驚豔不已。Besovida創辦人Patrick坦言，設計之路並不簡單，費時兩年實測，「以精品規格手工切割而成，每個吸嘴都有不容偏差的0.3mm」，因此還榮獲專利發明殊榮。除了防漏外，Besovida所有產品都以「愛地球」出發，兼具耐用與環保。堅持使用友善材質矽膠製作，異材質接縫處堅持無膠黏，真正做到少零件、好回收、好安心，為環境以及使用安全上做最完整的把關。
而為了解決飲料提袋氾濫問題，還特別設計出甘甘杯袋，只要轉個方向，單杯袋、雙杯袋就能輕鬆轉換，榮獲發明專利的認證，藍黃棕灰百搭四色，廣獲大學生好評，還在論壇引發討論。詳細商品資訊請見活動頁。
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