孩子安全再升級，兒童智慧手錶怎麼選？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「兒童智慧手錶」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大兒童智慧手錶品牌網路聲量排行，以及五大選購因素有哪些。

許多父母擔都心孩子出門在外遭遇危險，不論是迷路或是遇到陌生人搭訕等各式情況，都讓家長憂心忡忡，因此隨著近年來科技發達，各廠牌爭相推出「兒童智慧手錶」，大大降低了父母內心的一大憂慮。

「小米」款式多樣受歡迎 「360」上課禁用功能好評不斷

TOP5兒童智慧手錶品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的兒童智慧手錶品牌，可發現「小米」廣受家長網友好評，小米近年來推出「米兔」、「小尋」等兒童智慧手錶系列，且各系列皆有入門及高階款式，讓父母可根據自身需求選購，日前有網友請益「有推薦的兒童手錶嗎？」，引發熱議，其中許多家長紛紛留言表示「小米旗下的米兔、小尋價格比較大眾化，高階低階都有，照自己需要的功能買就好，品質滿穩的」、「朋友也是推小米，主要原因是耐摔不怕水，之前三個月換一隻，小米的撐了一年半」，大力推薦給有相同需求的民眾。

除此之外，「360 兒童」推出的智慧手錶也受到討論，其中可遠端設定的「上課禁用」模式更是讓不少家長網友直呼「太有用了！」，有網友就分享「之前很怕買了（兒童智慧手錶）給小孩以後就不認真上課，結果發現有上課禁用的功能，從家長手機APP直接控制，超方便」，心有戚戚焉的民眾也回應「真的，之前老師反應小孩上課一直分心玩手錶，後來用了這個功能就解決了」，表示此功能可大大降低孩童分心的可能；另外，「小天才」則主打高品質的兒童智慧手錶，有網友就分享「小天才雖然貴了一點，但用了這麼多家下來，真的覺得一分錢一分貨」，並表示小天才相對他牌使用壽命較長，推薦給尋求高品質的家長。

這項功能必備？超Q卡通設計受孩童喜愛

TOP5 兒童智慧手錶選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

對於兒童智慧手錶該如何挑選，觀察網友的討論重點，可發現民眾相較在意兒童智慧手錶的「功能」，有網友就發問「兒童手錶有什麼必備功能嗎？」，其中許多家長網友表示「監控功能很重要耶，有時候放學聯絡不到小孩，看一下監控功能會比較安心」、「我最要求定位要準確，不然小孩自己走路上下學真的不放心」，但也有網友表示「覺得監聽功能有點太過了…孩子也有自己的社交圈」等，認為父母若隨時監聽孩子的行為，可能影響小孩的社交自由，還有網友指出，使用監控功能前還是需與孩子溝通，並顧及孩子的隱私。

除此之外，民眾也關注「價錢」的考量，有網友就請益「兒童智慧手錶價差滿大的，到底怎麼挑？」，讓許多精打細算的網友紛紛回應「看你要初階還是高階？用不到的功能不用多買，小孩撞來撞去一下就要換了」、「可以看看有沒有網紅團購，基本上都是大牌然後甜甜價」等。

另外，兒童智慧手錶的「外觀」也是許多人討論的重點之一，有廠商就推出「漫威聯名」款式，各式英雄造型手錶引發熱議，除此之外，也有民眾開箱分享「買了一隻粉紅兔造型的兒童手錶給女兒當生日禮物，她超開心，之前買其他的款式都嫌醜不戴…」，而「電池續航」及「使用壽命」也是不少網友考量的因素之一，如有網友表示「之前買了一隻雜牌的，用不到一天就沒電…後來換了小米，一隻大概可用3-5天，真的不要貪小便宜」。

你家的寶貝也有配戴兒童智慧手錶的需求嗎？不妨參照上述熱門品牌，並考量自身需求功能，為家中孩子挑選一隻最適合的兒童智慧手錶！

觀看原文→https://bit.ly/3J0LkLo

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》