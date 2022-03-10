新光三越推上百項會員禮 從文青小物到展覽點數都可換
新光三越邀請香港新生代藝術家章柱基Kila Cheung合作，獨家授權設計兩款會員禮，3月10日起，新光三越會員只要開啟App並進入點數專區，即可扣點兌換「暖暖口罩」、「暖暖購物袋」期間限定會員禮。
香港新銳藝術家章柱基Kila Cheung從事插畫繪畫、雕塑創作，以路上常見的道路警示燈作為媒介，連續30天把彩繪成不同樣貌的小燈人放在香港各個街頭，名為「Twinkle Twinkle Little Guys」的企劃，讓Kila的名字在藝術圈被知曉。他充滿好奇心、色彩繽紛且富有情感的藝術作品，也深獲亞洲藝術收藏家的共鳴。
新光三越首度邀請Kila將經典作品獨家授權設計兩款會員好禮，其中「暖暖購物袋」圖騰來自於「家No.6家的大爆炸」，此作品主要記
錄著Kila離家後，對於家有了更深的想念和想像的心路歷程；而「暖暖口罩」兩個圖騰則來自於「希望之子」及「自在」—傳遞不論外在環境如何都要能處之泰然。今日起新光三越會員來扣點兌換、就可直接擁有由國際藝術家Kila獨家打造的文青小物。
此外，非新光三越會員卻想兌換來店禮，今日起至3月30日全新加入會員，當日不限金額消費即可獲得skm points 200點，除了可兌換設計師聯名卡友禮，另外，新光三越全台分店也推出上百項skm points扣點兌換限定夯品，讓會員選擇多元。
包括：台北信義新天地推出扣skm points 10點可兌換全台最大巧克力嘉年華「黑金派對優惠票」（價值230元，檔期3/11至3/13）、台中中港店扣skm points 10點可兌換「SKM PHOTO國際攝影展雙人套票」（價值400元）、於指定分店點數專區扣skm points100點更可兌換於台北流行音樂中心舉辦的「唱 我們的歌 流行音樂故事展門票」（價值200元）。此外，台中中港店從3月11日至3月27日推出「春日露營趣X山思雲想體驗套組」、「樂活健身趣X健身工廠健身會籍」、「春日露營趣X那山那谷體驗住宿券」三波段抽獎活動，扣skm points 10點就能獲得抽獎機會。
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