快訊

南韓準總統尹錫悅愛妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

台獨工作者拚2024 賴清德開始擁抱中華民國？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光三越推上百項會員禮 從文青小物到展覽點數都可換

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
3月10日起，新光三越會員只要開啟App並進入點數專區，即可扣點兌換文青卡友禮。圖／新光三越提供
3月10日起，新光三越會員只要開啟App並進入點數專區，即可扣點兌換文青卡友禮。圖／新光三越提供

新光三越邀請香港新生代藝術家章柱基Kila Cheung合作，獨家授權設計兩款會員禮，3月10日起，新光三越會員只要開啟App並進入點數專區，即可扣點兌換「暖暖口罩」、「暖暖購物袋」期間限定會員禮。

香港新銳藝術家章柱基Kila Cheung從事插畫繪畫、雕塑創作，以路上常見的道路警示燈作為媒介，連續30天把彩繪成不同樣貌的小燈人放在香港各個街頭，名為「Twinkle Twinkle Little Guys」的企劃，讓Kila的名字在藝術圈被知曉。他充滿好奇心、色彩繽紛且富有情感的藝術作品，也深獲亞洲藝術收藏家的共鳴。

新光三越首度邀請Kila將經典作品獨家授權設計兩款會員好禮，其中「暖暖購物袋」圖騰來自於「家No.6家的大爆炸」，此作品主要記

錄著Kila離家後，對於家有了更深的想念和想像的心路歷程；而「暖暖口罩」兩個圖騰則來自於「希望之子」及「自在」—傳遞不論外在環境如何都要能處之泰然。今日起新光三越會員來扣點兌換、就可直接擁有由國際藝術家Kila獨家打造的文青小物。

此外，非新光三越會員卻想兌換來店禮，今日起至3月30日全新加入會員，當日不限金額消費即可獲得skm points 200點，除了可兌換設計師聯名卡友禮，另外，新光三越全台分店也推出上百項skm points扣點兌換限定夯品，讓會員選擇多元。

包括：台北信義新天地推出扣skm points 10點可兌換全台最大巧克力嘉年華「黑金派對優惠票」（價值230元，檔期3/11至3/13）、台中中港店扣skm points 10點可兌換「SKM PHOTO國際攝影展雙人套票」（價值400元）、於指定分店點數專區扣skm points100點更可兌換於台北流行音樂中心舉辦的「唱 我們的歌 流行音樂故事展門票」（價值200元）。此外，台中中港店從3月11日至3月27日推出「春日露營趣X山思雲想體驗套組」、「樂活健身趣X健身工廠健身會籍」、「春日露營趣X那山那谷體驗住宿券」三波段抽獎活動，扣skm points 10點就能獲得抽獎機會。

台北信義新天地推出扣skm points 10點可兌換全台最大巧克力嘉年華「黑金派對優惠票」（價值230元，檔期3/11至3/13）。圖／新光三越提供
台北信義新天地推出扣skm points 10點可兌換全台最大巧克力嘉年華「黑金派對優惠票」（價值230元，檔期3/11至3/13）。圖／新光三越提供
香港新銳藝術家章柱基Kila Cheung授權卡友禮暖暖購物袋。圖／新光三越提供
香港新銳藝術家章柱基Kila Cheung授權卡友禮暖暖購物袋。圖／新光三越提供
香港新銳藝術家章柱基Kila Cheung授權卡友禮暖暖口罩「希望之子」。圖／新光三越提供
香港新銳藝術家章柱基Kila Cheung授權卡友禮暖暖口罩「希望之子」。圖／新光三越提供
香港新銳藝術家章柱基Kila Cheung授權卡友禮暖暖口罩「自在」。圖／新光三越提供
香港新銳藝術家章柱基Kila Cheung授權卡友禮暖暖口罩「自在」。圖／新光三越提供

香港 健身 藝術家

延伸閱讀

《少年法庭》李妍演活13歲冷血少年犯　真實年齡27歲、私照被起底根本文青短髮小姊姊

全台大停電！新光三越、遠百、SOGO、漢神這些據點延後開店

高雄人享95折！「添好運」進駐SKM Park　滿額送炒飯

高雄outlet商場SKM PARK今下午電梯故障 11名民眾受困

相關新聞

夢想製造場域 體驗美好理想家

本案為三層獨棟建築改造，初期首先進行外觀皮層強化整新，塗覆白色石頭漆的地景量體格外悅目，其次考量主要商業用途：係以現代空間設計為主所涵蓋的多面向、跨品牌傢俱、系統櫥櫃、燈藝、材料、五金配件、軟裝、景觀等整體搭配，包含後續實作工程、售後商品保固等...

沖繩櫻使用！Orion生啤酒春限定啤酒 浪漫飲用南國春日

每到春暖花開時節，日本人總流行賞櫻，以粉紅、白、桃紅等各種顏色，喚醒春日的浪漫情調。沖繩Orion奧利恩生啤酒特別推出台灣專屬的春限定罐啤酒，將櫻花加入啤酒與外包裝，從視覺到味覺，雙重感受沖繩的南國春日。

羅密歐貝克漢合體名模女友 新形象廣告放閃無極限

以成為職業足球員為目標，同時身為男神大衛貝克漢與「高貴辣妹」維多利亞的兒子，羅密歐貝克漢的一舉一動也成為媒體關注焦點。近...

BIGBANG回歸T.O.P解約香港登封 自曝曾尋死、今如重生

曾經橫掃全球的南韓天團BIGBANG，之前因為團員陸續當兵，及勝利醜聞退團等事件，而淡出將近5年。所屬經紀公司YG娛樂日...

ELLE風格路跑 將永續時尚帶入生活

流行趨勢不單單只是時尚脈動，也反映了當代社會文化的走向，近年來無論是時裝產業或各領域也都紛紛加入永續的行列，為未來盡一份心力。當疫情席捲全球，也讓人再次省思我們與環境間的關係，因此向來被跑友稱為全台最時尚的運動賽事「ELLE風格路跑」，就是以ELLE Run for Green做為主題，賽衣採用回收原料製作的紗線製成、無紙化證書、補給站使用無塑料紙杯，提供共乘接駁巴士等，就是希望透過2022年6月18日在大佳河濱公園的這場活動，邀請跑友們一起成為綠色跑者，同時將永續時尚的理念帶入生活中，讓口號成為行動，啟動改變的力量。

最高回饋50%！MOMO壽喜燒5品牌 搶攻五倍券優惠

振興五倍券使用期限倒數中！三澧企業集結旗下MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta等5個餐飲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。