台東慢漫遊 獎勵20人上團遊畢旅送伴手禮、體驗遊程

台東縣政府為鼓勵企業、團體到台東旅遊，自3月15日起至10月31日止（暑期7月1日至8月31日不適用），推出2022獎勵旅遊專案，除提供團體遊客在地好物、遊程體驗、迎賓表演，也針對旅行社業者辦理獎勵競賽，最高可獲得20萬元獎勵金，歡迎各大企業團體「台東慢漫遊」，玩得開心更省荷包。

台東縣政府表示，2022「台東慢漫遊」獎勵旅遊專案，只要超過20人（含）以上團體，在台東合法旅宿住宿，縣府依團體住宿1晚、2晚、3晚，及不同級距團體人數，贈送台東在地好物、特色伴手禮或特色遊程體驗，若一團人數達200人（含）以上，縣府加碼贈送迎賓表演，還可客製化配合遊程進行，獎勵國內企業團體、學校畢旅、校外參訪到台東旅遊。

獎勵品贈送的在地好物特色伴手禮，有「神農台東出好茶─鹿野紅烏龍」或「台東好物十大伴手禮─青澤紅藜米穀酥」隨機贈送。

特色遊程體驗則8選1，有陸上鮑魚蝸牛生態農場體驗暨彩繪DIY、鯨旗再現一定成功暨海草麻糬DIY；都壢阿美民俗村文化體驗暨小排笛DIY、還有知本範樟園生態農場體驗暨純露DIY、初鹿佳芳茶園採茶樂暨茶蛋捲DIY、池上金色豐收館土壟（或爆米香）體驗、排灣族文化體驗暨祈福小米吊飾DIY，及嘉蘭部落天空步道鐵馬行部落溫泉泡腳，企業團體可配合遊程選擇。

另外，旅行社業者只要安排帶客到台東人數累計500人次（含）以上，即可參加獎勵競賽，總獎金高達80萬元。第一名獲得獎金20萬元，第二名（2名）可獲得獎金各15萬元，第三名（3名）則獲得獎金各10萬元，競賽自3月15日開始累計，至10月31日止。