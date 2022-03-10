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胡宇威狂放閃陳庭妮「每天都是情人節」想有戶外婚禮

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
胡宇威現身代言保養品，談到陳庭妮狂放閃。圖／珍朵絲特提供、摘自FB
胡宇威現身代言保養品，談到陳庭妮狂放閃。圖／珍朵絲特提供、摘自FB

今年1月才與陳庭妮公布喜訊的胡宇威，首度公開現身保養品牌珍朵絲特活動，一身米色西裝搭配白色襯衫，化身白色情人節小王子。談到與陳庭妮的求婚心情，胡宇威表示：「每天都過得像情人節一樣！」更透露想要擁有戶外婚禮，以自由自在的型態，讓兩個人同時在舒適的感覺之下互訂終身。

胡宇威表示針對保養，男女生都一樣要重視，強調愛自己就像愛自己的肌膚一樣，也不吝惜的與陳庭妮分享代言產品，就像是一場最浪漫的事，與對方相互分享生活，為彼此製造生活中的小驚喜。

珍朵絲特使用珍貴修護成分龍血，來自中南美洲秘魯，壽命長達8000年的珍貴植物「龍血木」，擁有強大修護能力，就像給肌膚注入滿滿的正能量，清爽不黏膩的質地，讓肌膚更綻放著透亮感。

龍血小橘瓶並添加了CS-JD龍血修復專利外，還添加日本藻紅素、比菲特箘、海藻萃取物及玻尿酸鈉等，可以抵禦外在環境對肌膚的傷害外，並且能有效修護肌膚。配方中更有著檸檬、尤加利、快樂鼠尾草的清新香氣，保養起來清爽，香氣讓保養變成一種舒壓的儀式。

珍朵絲特也針對將到來的母親節檔期，於4月13日推出龍血母親節禮盒，於美妝連鎖通路「康是美」、「佐登妮絲商城」及各大電商平台，如MOMO、蝦皮等開賣。組合包含加大版50ml龍血小橘瓶，並加贈煥顏修護五步驟組合，優惠價990元。

珍朵絲特產品清爽不黏膩。記者劉小川／攝影
珍朵絲特產品清爽不黏膩。記者劉小川／攝影
保養品牌珍朵絲特，不僅超高CP值，用起來0負擔也更舒壓。記者劉小川／攝影
保養品牌珍朵絲特，不僅超高CP值，用起來0負擔也更舒壓。記者劉小川／攝影
珍朵絲特產品清爽不黏膩。記者劉小川／攝影
珍朵絲特產品清爽不黏膩。記者劉小川／攝影

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