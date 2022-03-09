「台灣烘焙大賞Top 30」名單出爐 法朋、吳寶春都上榜

不論是下午茶甜點、麵包到零食，台灣的烘焙產品不斷推陳出新，並且也獲得許多民眾的支持。台北市糕餅商業同業公會近期公佈「台灣烘焙大賞Top 30」榜單，透過專業人士的評選，列舉包括ChizUP!、法朋、蜷尾家等30個品牌的明星產品。所有產品也將會於台北國際烘焙暨設備展展出，參與活動者，就有機會試吃得獎產品，更有機會一次獲得全部品項。

此次的「台灣烘焙大賞Top 30」由12位裁判進行評比，名單包括有國際得獎的烘焙主廚、五星飯店點心主廚、米其林餐廳甜點主廚等專家，以網路搜尋量、網路討論度做為開端，在不限區域、品類及時節性限制下進行評比。類型囊括飽食類的烘焙品、夢幻系下午茶點心、大人系點心、文青風點心、人氣團購商品等不同種類。例如有法朋的「特製蛋黃酥禮盒」、蜷尾家的「沒錯，就是蜷尾家愛的雪餅」、辻利茶舗「辻利京茶花禮盒」、吳寶春(麥方)店「酒釀桂圓麵包」，各有不同特色。

隨著台北國際烘焙暨設備展將於3月17日登場，top 30名單的產品均會於現場展出。活動期間，參與官方社群活動，就可獲得入圍商品或折價券，送完為止。另外在3月10日至3月31日期間，拍下店家或購買商品，並參與官方抽獎活動，就可參加抽獎，有機會獲得top 30名單入圍品項全系列產品，共計抽出3名。

【台灣烘焙大賞Top 30名單】（依筆劃排列）

ChizUP!美式起司蛋糕：日曆蛋糕 Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊：法朋特製蛋黃酥禮盒 NINAO Gelato蜷尾家經典冰淇淋：沒錯，就是蜷尾家愛的雪餅 上信饌玉：雙饗豆塔禮盒 不二緻果：蛋黃酥-紅豆 六月初一8結蛋捲：經典原味蛋捲 木匠手作：拉麵布丁 辻利茶舗：辻利京茶花禮盒 吳寶春(麥方)店：酒釀桂圓麵包 亞尼克：亞尼克生乳捲-特黑巧克力 東京巴黎甜點：鎮店之寶—巴黎燒燉布蕾 法蘭司烘焙：維也納牛奶麵包 阿默蛋糕：荷蘭貴族手工蛋糕 春上布丁蛋糕：經典原味布丁蛋糕 查理布朗烘焙：嫩貝果-北海道牛乳 紅磚布丁：傳統焦糖烤布丁 美雅食品行：宜蘭蔥餅 悄悄好食：花生古路米司康 時飴Approprié：經典焦糖千層蛋糕切片 海邊走走HIWALK：花生愛餡蛋捲 郭元益KUO YUAN YE：【郭元益X聶永真】embrace 擁抱 陳允寶泉食品：御丹波一斤大餅 喜豐香1985：心有所屬 綜合雙層禮盒 壹玖木巷：司康黑糖肉桂捲 聖保羅烘焙花園：聖保羅Q餅5入禮盒 福義軒：原味機能蛋捲 酷覓星：酷覓星-香鬆起士糙米捲 龍鳳堂餅舖：南瓜馬車蛋黃酥 鴻鼎菓子：雙星堅果塔禮盒-16入 鬍子國王：頂級法國奶油蛋捲