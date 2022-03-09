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每天健身3小時 貓女柔伊用乳膠衣穿出「大辣」時尚味

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
柔伊克拉維茲穿上Versace早秋系列的乳膠上衣搭短裙、緊身褲，再搭超細跟的高跟鞋，大秀完美身形曲線。圖／摘自IG
柔伊克拉維茲穿上Versace早秋系列的乳膠上衣搭短裙、緊身褲，再搭超細跟的高跟鞋，大秀完美身形曲線。圖／摘自IG

最近新版《蝙蝠俠》熱映中，在當中飾演貓女的女星柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）成了新一代的性感代名詞。雖然身高只有157公分，但是魅惑的眼神和靈活的動作身段還是讓她的表現備受影迷讚賞，與蝙蝠俠羅伯派丁森之間的火花也很搶眼，並從戲裡延伸到戲外培養出一群死忠CP粉絲追逐。

最近她和羅伯派丁森登上Wonderland雜誌，兩人脫下片中遮掩身份的面罩以時尚造型入鏡，懸殊的身高差產生的萌度也很迷人。由其柔伊克拉維茲穿上Versace早秋系列的乳膠上衣搭短裙、緊身褲，再搭超細跟的高跟鞋，大秀完美身形曲線，辣出新境界，甚至比她在電影中展現更多的神秘霸氣，相當有魅力。

其實Zoë Kravitz為了能在《蝙蝠俠》中呈現最佳狀態，曾透露自己在拍攝過程中每天還會抽空健身3個小時，再加上100下的捲腹運動。正是因為如此，她才能維持無贅肉的身材，即便電影已經拍完，還是能把難以駕馭的乳膠服飾穿得那麼火辣性感。

柔伊克拉維茲和羅伯派丁森登上Wonderland雜誌。圖／摘自IG
柔伊克拉維茲和羅伯派丁森登上Wonderland雜誌。圖／摘自IG
雖然身高只有157公分，但是柔伊克拉維茲憑藉魅惑的眼神和靈活的動作身段演活新一代貓女。圖／摘自IG
雖然身高只有157公分，但是柔伊克拉維茲憑藉魅惑的眼神和靈活的動作身段演活新一代貓女。圖／摘自IG
Versace早秋系列以乳膠元素展現性感個性風。圖／Versace提供
Versace早秋系列以乳膠元素展現性感個性風。圖／Versace提供
Versace早秋系列以乳膠元素展現性感個性風。圖／Versace提供
Versace早秋系列以乳膠元素展現性感個性風。圖／Versace提供
Zoë Kravitz為了能在《蝙蝠俠》中呈現最佳狀態，曾透露自己在拍攝過程中每天還會抽空健身3個小時，再加上100下的捲腹運動。圖／摘自IG
Zoë Kravitz為了能在《蝙蝠俠》中呈現最佳狀態，曾透露自己在拍攝過程中每天還會抽空健身3個小時，再加上100下的捲腹運動。圖／摘自IG

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