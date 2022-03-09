每天健身3小時 貓女柔伊用乳膠衣穿出「大辣」時尚味

最近新版《蝙蝠俠》熱映中，在當中飾演貓女的女星柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）成了新一代的性感代名詞。雖然身高只有157公分，但是魅惑的眼神和靈活的動作身段還是讓她的表現備受影迷讚賞，與蝙蝠俠羅伯派丁森之間的火花也很搶眼，並從戲裡延伸到戲外培養出一群死忠CP粉絲追逐。

最近她和羅伯派丁森登上Wonderland雜誌，兩人脫下片中遮掩身份的面罩以時尚造型入鏡，懸殊的身高差產生的萌度也很迷人。由其柔伊克拉維茲穿上Versace早秋系列的乳膠上衣搭短裙、緊身褲，再搭超細跟的高跟鞋，大秀完美身形曲線，辣出新境界，甚至比她在電影中展現更多的神秘霸氣，相當有魅力。

其實Zoë Kravitz為了能在《蝙蝠俠》中呈現最佳狀態，曾透露自己在拍攝過程中每天還會抽空健身3個小時，再加上100下的捲腹運動。正是因為如此，她才能維持無贅肉的身材，即便電影已經拍完，還是能把難以駕馭的乳膠服飾穿得那麼火辣性感。