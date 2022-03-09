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PChome Thai泰國購物正式登台！精選爆品限量下殺1元

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome Thai泰國購物主打五大服務優勢，包含全中文介面與客服、商品台幣計價、價金含稅金、全程物流貨態追蹤、平均一周就可將包裹直送到家。圖／PChome Thai提供
PChome Thai泰國購物主打五大服務優勢，包含全中文介面與客服、商品台幣計價、價金含稅金、全程物流貨態追蹤、平均一周就可將包裹直送到家。圖／PChome Thai提供

泰國的美食好吃、又好逛好買，向來是大眾最愛的旅遊勝地之一，近年來受疫情影響無法出國，讓許多人懷念起悠閒的泰式旅遊時光與各式好物。PChome網路家庭旗下PChome Thai擴大雙向跨境電商布局，宣布泰國購物直送服務正式登台，攜手泰國商務處DITP、泰國百貨零售巨頭Siam Piwat集團，引進上百個泰國優質品牌。即日起，台灣消費者可透過「PChome Thai泰國購物」（www.pchome.co.th/tw）全中文介面輕鬆選購各式泰國食品、香氛保養與文創設計等眾多商品，並享有業界最低免空運費門檻、台幣計價零匯損、價金含關稅等服務優勢，免出國即可一站開心買遍全泰國。

PChome網路家庭董事長詹宏志說，PChome一直在摸索電子商務的可能，過去兩、三年在跨境電商獲得很多啟發與靈感，可欣賞到另一種生活美學與態度；以往出國少不了大包小包地採買，這也是旅行的樂趣之一，但近年來連出國都成了奢望，跨境電商成了大眾滿足購物慾的管道。

詹宏志表示，泰國有堅強的軟實力、大量的優質商品，PChome Thai深耕泰國電商市場多年．打造泰國當地最大的台灣商品網站，協助台灣品牌和中小企發展新南向，今年更擴大雙向跨境電商的布局，將泰國熱銷品牌及商品賣回台灣。網路家庭集團近年致力拓展大東亞跨境生態圈，而泰國市場也扮演了相當重要的角色，期許透過增加台泰雙邊市場的交易規模與多樣性，為大東亞跨境發展增添豐沛的成長動力。

PChome Thai總經理蔡文雄指出，泰國向來是國人熱門旅遊國家之一，台灣消費者對泰國商品具熟悉感，泰國商品更具有豐富多元、設計品質優良、價格優惠的優勢。此次推出泰國購物直送服務，全中文的介面讓國人能輕鬆下單，平均一周空運到貨，加上業界最低國際免運門檻等服務優勢，從泰國當地人氣熱銷品到獨特質感設計品都買得到。

DITP泰國國際貿易促進局局長 Mr. Phusit Ratanakul Sereroengrit表示，感謝PChome打造跨境平台，讓泰國商品有機會進軍商業潛力相當高的台灣電商市場，以TOPTHAI的選品概念，特別從眾多泰國頂級品牌選出品質好、設計好且符合BCG新消費觀念（生物、循環及綠色經濟）介紹給台灣民眾，商品設計理念及出產流程皆考慮到降低對環境直接或間接的破壞，TOPTHAI商品由泰國製造生產，相信會受到台灣廣大消費者的青睞。

泰國首屈一指的零售及物業開發商Siam Piwat也與PChome Thai合作，將促進Siam Piwat旗下三大設計品牌ICONCRAFT、 Absolute Siam 和Ecotopia的知名度，同時讓台灣消費者看見泰國手工藝的創意與獨特魅力。

PChome Thai泰國購物主打五大服務優勢，包括全中文介面與客服、商品台幣計價、價金含稅金、全程物流貨態追蹤、平均一周就可將包裹直送到家。慶祝正式開站，站上提供上百個泰國優質品牌，涵蓋食品、流行服飾、美妝保養、居家生活、設計師品牌，訂單滿1,200泰銖即享免運（限重6kg內）；即日起至4月17日每周二上午10點限量開賣1元精選爆品，包括手標奶茶、草本牙膏、香蕉巧克力、還魂梅、原味烤海苔等，更特別邀請人氣泰籍網紅Alizabeth娘娘嚴選了手標紅茶、龍眼蜂蜜、興太太手工皂、芒果乾及蛇牌爽身粉，限時限量下殺1元，每周推出3項限量1元必搶品、最高現折超過200元。

PChome Thai邀請人氣泰籍網紅Alizabeth娘娘，為粉絲嚴選了手標紅茶、龍眼蜂蜜、興太太手工皂、芒果乾及蛇牌爽身粉，每周推出3項限量1元必搶品。圖／PChome Thai提供
PChome Thai邀請人氣泰籍網紅Alizabeth娘娘，為粉絲嚴選了手標紅茶、龍眼蜂蜜、興太太手工皂、芒果乾及蛇牌爽身粉，每周推出3項限量1元必搶品。圖／PChome Thai提供
PChome Thai泰國購物提供上百個泰國優質品牌，涵蓋食品、流行服飾、美妝保養、居家生活、設計師品牌，訂單滿1,200泰銖即享免運（限重6kg內）。圖／PChome Thai提供
PChome Thai泰國購物提供上百個泰國優質品牌，涵蓋食品、流行服飾、美妝保養、居家生活、設計師品牌，訂單滿1,200泰銖即享免運（限重6kg內）。圖／PChome Thai提供
PChome Thai擴大雙向跨境電商布局，宣布泰國購物直送服務正式登台，攜手泰國商務處DITP、泰國百貨零售巨頭Siam Piwat集團，引進上百個泰國優質品牌。圖／PChome Thai提供
PChome Thai擴大雙向跨境電商布局，宣布泰國購物直送服務正式登台，攜手泰國商務處DITP、泰國百貨零售巨頭Siam Piwat集團，引進上百個泰國優質品牌。圖／PChome Thai提供
PChome Thai泰國購物提供上百個泰國優質品牌，涵蓋食品、流行服飾、美妝保養、居家生活、設計師品牌。記者陳立儀／攝影
PChome Thai泰國購物提供上百個泰國優質品牌，涵蓋食品、流行服飾、美妝保養、居家生活、設計師品牌。記者陳立儀／攝影
PChome Thai泰國購物提供上百個泰國優質品牌，涵蓋食品、流行服飾、美妝保養、居家生活、設計師品牌。記者陳立儀／攝影
PChome Thai泰國購物提供上百個泰國優質品牌，涵蓋食品、流行服飾、美妝保養、居家生活、設計師品牌。記者陳立儀／攝影

泰國 PChome 品牌

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