可愛必收！「瑞穗鮮乳icash2.0」持卡消費集點再來一瓶

特殊造型的icash2.0又有新貨到！愛金卡公司繼推出科學麵、統一布丁、來一客泡麵等許多經典食品造型卡後，再次推出話題造型卡片「瑞穗鮮乳icash2.0」，特別與統一瑞穗鮮乳合作，將許多人的早餐日常變成隨身的個性小物，勢必造成市場另一股搶購熱潮。

「瑞穗鮮乳icash2.0」將實品鮮乳包裝等比例縮小，顯得迷你可愛，紙盒印刷也比照真實包裝，字體圖案皆完美複製，尤其是特別貼上鮮乳標章，讓人讚嘆對於細節的用心程度。愛金卡公司貼心附上鑰匙環，可掛於包包上，增添趣味。「瑞穗鮮乳icash2.0」即日起7-ELEVEN門市開始販售，限量共15,000個，售價280元。

為了推廣喝鮮乳的好處及慶祝新卡上市，愛金卡特別推出「一起i瑞穗，營養集點go」活動，即日起至2023年3月8日活動期間內，消費者事先於活動網站上登錄「瑞穗鮮乳icash2.0」卡號等資料，登錄後使用登錄的「瑞穗鮮乳icash2.0」於7-ELEVEN門市購買活動指定飲品，購買1瓶累積1點，集滿14點即可兌換瑞穗鮮乳指定飲品1瓶，活動詳情請見icash官網。