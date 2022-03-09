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豪奢旅遊、NFT、限量精品！沛納海一次滿足三種願望

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
鐫刻的青銅表背上層再搭配了藍寶石水晶玻璃，因而具備保護功能。圖 / 沛納海提供
鐫刻的青銅表背上層再搭配了藍寶石水晶玻璃，因而具備保護功能。圖 / 沛納海提供

防疫管制貌似有鬆動的跡象，連帶也讓下半年國人想出國的機率逐漸提升中。想去東京、佛羅倫斯、倫敦、紐約還是土耳其？現在沛納海（PANERAI）將透過一只Radiomir Eilean號帆船體驗版腕表，一次滿足你擁有NFT、限量腕表與豪華旅遊的三種願望。

這只表款是由沛納海（PANERAI）與法國公司Arianee一同合作，只要購買Radiomir Eilean號帆船體驗版腕表，將能再獲得一趟登上帆船遊覽阿馬爾菲海岸（Amalfi Coast）的旅行，以及一枚存放於專屬數位加密錢包的Radiomir Eilean號帆船體驗版腕表相關NFT，而每一枚NFT獨特的時間標記，將反應每一位表款主人所擁有體驗的特殊性，並結合了藝術與體驗行程。

而登上帆船遊覽阿馬爾菲海岸（Amalfi Coast）的行程，除可飽滿阿馬爾菲海岸曼妙的美景，其乘坐的帆船更是沛納海的重要文化資產：歷史悠久的Eilean號古典帆船；這艘帆船原本是在1936年時由造船產業的名師監製打造，並在歐洲和加勒比海域航行長達幾十年，直至2000年初除役。沛納海在2006年時決定買下這艘古典帆船並將之修復、2009年時重新啟航至今。

至於限量的Radiomir Eilean號帆船體驗版腕表則使用了P.6000手上鏈機芯，並裝載於45毫米、經氧化以呈現仿舊效果的精鋼表殼內。同時藍色面盤並具有藍色豎紋緞面，同時讓人聯想到大海與甲板。由於表冠、面盤都具備雙色效果，深棕色的小牛皮帶也襯以米色縫線，帶有粗獷的風格，表款訂價122萬7,000元，型號則為PAM01244，全球限量50只。

舉凡基金的廣告多會加以「投資有賺有賠、購買前請參閱公開說明書」的補充，至於擁有這枚Radiomir Eilean號帆船體驗版腕表與NFT，會否保值甚或增值？且讓時間最終給出解答。

沛納海Radiomir Eilean號帆船體驗版腕表，全球限量50只，訂價122萬7,000元。圖 / 沛納海提供
沛納海Radiomir Eilean號帆船體驗版腕表，全球限量50只，訂價122萬7,000元。圖 / 沛納海提供
只要購買Radiomir Eilean號帆船體驗版腕表，將能獲得一趟登上帆船遊覽義大利阿馬爾菲海岸（Amalfi Coast）的旅行。圖 / 沛納海提供
只要購買Radiomir Eilean號帆船體驗版腕表，將能獲得一趟登上帆船遊覽義大利阿馬爾菲海岸（Amalfi Coast）的旅行。圖 / 沛納海提供
精鋼表殼側邊並刻有Eilean與1936字樣，紀念了Eilean古典帆船對沛納海的重要性。圖 / 沛納海提供
精鋼表殼側邊並刻有Eilean與1936字樣，紀念了Eilean古典帆船對沛納海的重要性。圖 / 沛納海提供

腕表 土耳其

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