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最想要擁有的聯名珠寶！卡地亞Trinity x sacai曝光
TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai是卡地亞創意工坊與sacai設計師兼品牌創辦人阿部千登勢（Chitose Abe）首度且前所未見的邂逅。如同阿部千登勢所擅長的服飾創作手法，這系列的設計以最精簡的Trinity 戒指為基礎，經由解構後展現有別以往的風格面貌，共有六件珠寶，包括2款戒指、一款手環、一款項鍊、一對耳環以及一款可做耳環或戒指配戴的轉換式作品。全系列採限量發行，將於2022夏季於日本首度上市，隨後將於2022秋季在巴黎、倫敦、紐約及首爾販售。
1924 年首度問世的Trinity系列，以白K金、黃K金與玫瑰金等三種不同色澤的K金圈環組成，簡單、親切、甚至沒有任何貴重寶石的珠寶作品，在當時是全所未見的創舉；然而正因為這麼簡約，因此深受許多世代不同文化背景的男女所喜愛。TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai保持這經典的三色金元素，圈環形狀經扭曲延伸，連帶改變他們在配戴者身上所呈現出來的視覺效果。
卡地亞全球總裁暨執行長 Cyrille Vigneron 與 Sacai 設計師阿部 千登勢原是熟識多年的友人，在2019年時雙方起了跨界合作的想法，於是花了一年的時間往來溝通。日前於巴黎登場的sacai 2022/2023秋冬系列發表會就以卡地亞紅 （Cartier red）為靈感，成為這系列聯名珠寶首度曝光的絕佳舞台。
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