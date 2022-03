最想要擁有的聯名珠寶！卡地亞Trinity x sacai曝光

TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai是卡地亞創意工坊與sacai設計師兼品牌創辦人阿部千登勢(Chitose Abe)首度且前所未見的邂逅。如同阿部千登勢所擅長的服飾創作手法,這系列的設計以最精簡的Trinity 戒指為基礎,經由解構後展現有別以往的風格面貌,共有六件珠寶,包括2款戒指、一款手環、一款項鍊、一對耳環以及一款可做耳環或戒指配戴的轉換式作品。全系列採限量發行,將於2022夏季於日本首度上市,隨後將於2022秋季在巴黎、倫敦、紐約及首爾販售。

1924 年首度問世的Trinity系列,以白K金、黃K金與玫瑰金等三種不同色澤的K金圈環組成,簡單、親切、甚至沒有任何貴重寶石的珠寶作品,在當時是全所未見的創舉;然而正因為這麼簡約,因此深受許多世代不同文化背景的男女所喜愛。TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai保持這經典的三色金元素,圈環形狀經扭曲延伸,連帶改變他們在配戴者身上所呈現出來的視覺效果。