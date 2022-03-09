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最想要擁有的聯名珠寶！卡地亞Trinity x sacai曝光

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai是卡地亞創意工坊與sacai設計師兼品牌創辦人阿部千登勢（Chitose Abe）首度且前所未見的邂逅。圖／卡地亞提供
TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai是卡地亞創意工坊與sacai設計師兼品牌創辦人阿部千登勢（Chitose Abe）首度且前所未見的邂逅。圖／卡地亞提供

TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai是卡地亞創意工坊與sacai設計師兼品牌創辦人阿部千登勢（Chitose Abe）首度且前所未見的邂逅。如同阿部千登勢所擅長的服飾創作手法，這系列的設計以最精簡的Trinity 戒指為基礎，經由解構後展現有別以往的風格面貌，共有六件珠寶，包括2款戒指、一款手環、一款項鍊、一對耳環以及一款可做耳環或戒指配戴的轉換式作品。全系列採限量發行，將於2022夏季於日本首度上市，隨後將於2022秋季在巴黎、倫敦、紐約及首爾販售。

1924 年首度問世的Trinity系列，以白K金、黃K金與玫瑰金等三種不同色澤的K金圈環組成，簡單、親切、甚至沒有任何貴重寶石的珠寶作品，在當時是全所未見的創舉；然而正因為這麼簡約，因此深受許多世代不同文化背景的男女所喜愛。TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai保持這經典的三色金元素，圈環形狀經扭曲延伸，連帶改變他們在配戴者身上所呈現出來的視覺效果。

卡地亞全球總裁暨執行長 Cyrille Vigneron 與 Sacai 設計師阿部 千登勢原是熟識多年的友人，在2019年時雙方起了跨界合作的想法，於是花了一年的時間往來溝通。日前於巴黎登場的sacai 2022/2023秋冬系列發表會就以卡地亞紅 （Cartier red）為靈感，成為這系列聯名珠寶首度曝光的絕佳舞台。

TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai6款珠寶中包括一款項鍊以及一件可做耳環或戒指配戴的轉換式作品。圖／卡地亞提供
TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai6款珠寶中包括一款項鍊以及一件可做耳環或戒指配戴的轉換式作品。圖／卡地亞提供
TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai共推出六件珠寶。圖／卡地亞提供
TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai共推出六件珠寶。圖／卡地亞提供
TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai共推出六件珠寶，將於今年6月起於日本地區率先販售。圖／卡地亞提供
TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai共推出六件珠寶，將於今年6月起於日本地區率先販售。圖／卡地亞提供
TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai共推出六件珠寶，將於今年6月起於日本地區率先販售。圖／卡地亞提供
TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai共推出六件珠寶，將於今年6月起於日本地區率先販售。圖／卡地亞提供

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