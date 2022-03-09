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「愛的迫降」小白花喝得到！艾德懷斯白啤酒花果香誘客

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
根據一項2016至2019年間的統計，白啤酒是屬於全球最快成長、且市佔規模排名第二的品項，加上清爽的草本香氣與順飲特點，成為海尼根台灣今年上半年的明星級商品。圖 / 海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
根據一項2016至2019年間的統計，白啤酒是屬於全球最快成長、且市佔規模排名第二的品項，加上清爽的草本香氣與順飲特點，成為海尼根台灣今年上半年的明星級商品。圖 / 海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

超熱韓劇「愛的迫降」中，孫藝珍與玄彬因為一朵小白花而定情。現實中，玄彬與孫藝珍即將真正步入禮堂，而韓劇中的「小白花」看似浪漫、純潔，實際名稱則為「雪絨花」（Eldeweiss），現在也能喝得到了！海尼根旗下品牌、艾德懷斯（Eldeweiss）頂級白啤酒已正式於台灣上市，並以清爽易飲、帶有花果香氣的新式白啤酒為特色，瞄準廣大、持續成長的女性品飲商機。

根據海尼根一項自2016至2019年間的統計，白啤酒屬於全球最快成長、且市佔規模排名第二的品項，同時自2019至2021年，艾德懷斯（Eldeweiss）頂級白啤酒更已於南韓、新加坡（+44%）、馬來西亞（+24%）等國帶動顯著的銷售佳績，也因此讓海尼根台灣對此寄予眾望。

什麼是「白啤酒」（Witbier）？以大眾較為認識的拉格啤酒與白啤酒相比，前者使用大麥為主原料、使用頂層發酵工序，並以清爽的口感與麥芽香氣為特色；而艾德懷斯（Edelweiss）「小白花」Premium白啤酒則是以小麥為主原料，同時釀造中的「熟成」階段再加入鼠尾草、接骨木花、鳶尾根，因此讓品飲時帶有些許水果與花草的香甜氣息。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

今日發表會上，Salt & Stone主廚Long與副主廚Wayne也大方分享，其中Long表示Eldeweiss的平衡非常好（great balance），有明顯的香氣，自己一個人喝也不無聊，而副主廚Wayne則分享，第一次品飲就聞到很濃烈的香氣：香蕉、帶點花香與蜂蜜的香味，加上小麥的香氣也讓他很喜歡；而Salt & Stone也在現場打造了包含了炸魚薯片、比薩、塔可、西班牙三明治、現烤馬德蓮（抹茶與香橙）、小白花草莓林茲塔、檸檬蛋白甜胖，以及維也納經典的黑巧克力薩赫（Sacher）蛋糕，強調Edelweiss頂級白啤酒與炸物、鹹食、甜點的口味百搭。

為推廣這只頂級白啤酒，海尼根更自3月9日（三）起陸續在全台灣四大超商、頂級餐廳與酒吧等全台灣13,000個通路鋪貨，其中便利商店為500ml罐裝，單瓶售價約79元，而高價餐廳、酒吧則將提供330ml的深色玻璃瓶裝；意猶未盡，想要與朋友家人一同分享？品牌也將推出8L桶裝的重量級選擇。想更進一步體驗來自阿爾卑斯山脈的艾德懷斯（Edelweiss）？4月13日（三）起，品牌將在新光三越A11館開設全台首間快閃店，店內設有Edelweiss酒吧、8公升鮮封生啤酒機與獨家販售限量商品，活動將持續至5月3日。更多詳情，則可至品牌台灣官方帳號 @edelweissbeer.tw 查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

艾德懷斯（Edelweiss）「小白花」Premium白啤酒以小麥為主原料，並在熟成時加入鼠尾草、接骨木花、鳶尾根。圖 / 海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
艾德懷斯（Edelweiss）「小白花」Premium白啤酒以小麥為主原料，並在熟成時加入鼠尾草、接骨木花、鳶尾根。圖 / 海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
8公升的鮮封生啤酒機，將可在4月13至5月3日的艾德懷斯（Edelweiss）快閃店中購入。圖 / 海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
8公升的鮮封生啤酒機，將可在4月13至5月3日的艾德懷斯（Edelweiss）快閃店中購入。圖 / 海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
被品牌定義為「啤酒界香檳」的艾德懷斯（Edelweiss）頂級白啤酒，又和西式小點、輕食、微辣菜餚、海鮮，有不錯的搭餐味蕾感受。圖 / 海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
被品牌定義為「啤酒界香檳」的艾德懷斯（Edelweiss）頂級白啤酒，又和西式小點、輕食、微辣菜餚、海鮮，有不錯的搭餐味蕾感受。圖 / 海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 酒駕 馬來西亞

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