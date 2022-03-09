剁椒魚浮出紅湯頭！Asia49上新菜 讓味蕾在亞洲旅行
味蕾的旅行，在新北第一高樓的景觀餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」(49F)，此刻來到東南亞，從馬來西亞的仁當牛肉、新加坡肉骨茶、泰式蝦餅與打拋豬到越式檸檬辣醬，每一種奇妙的香氣，瞬間像打開旅行記憶的開關，充滿驚喜。這也是新任主廚楊能沛的「養成之路」，他將二十餘年所見所學與擅長的整體發揮，強調「忠於各國原味，再加一點台灣元素」。
楊能沛所設計的新菜單有8大類，總計超過40道選項，有星馬泰越的佳餚飄香，也有他廚藝之旅的踩點印記。像是馬來西亞名菜「仁當牛肉」，阿沛主廚除了遵於原味，使用10多種香料外，再將原本用的菲力牛肉改為牛腱肉，讓久煮也能滑口，另外再加了點「台灣元素」─刈包、綜合生菜和花生粉，卻也意外合拍。
楊能沛也曾是星國松發肉骨茶來台展店的第一任主廚，肉骨茶的功力自然了得，他另外添加了解膩的肉桂棒、丁香、胡椒粒和大量的胡椒粉，肋排更軟嫩噴香；主廚還再加了個小巧思，他另外舀出濃湯，將麥角煮熟，再加進肉骨茶碗，就多了些咕溜滑順的咀嚼感。為此特製的油條也很有來頭，主廚不用一滴水、全程以牛奶現做，相較一般更香Q且多了股淡淡奶香。
新菜色中，最有故事的一道，是阿沛主廚奶奶的拿手菜「剁椒魚」。與坊間常見沉在紅湯裡的魚大不相同，這剁椒魚身披著紅綠辣椒碎，浮出了「水面」，有趣的是奶奶貼心地特製了炒菇醬汁，帶點甜口，綜合辣度，讓不吃辣的家人也能享用這道菜，主廚如實展現，風味獨特。
Asia49隸屬於「Mega50餐飲及宴會」，也是遠東集團委由香格里拉酒店集團營運的新北美食地標，旗下擁有三間餐廳和一間宴會廳，包括48樓的新北口碑第一粵菜餐廳「望月樓」和可容納40桌的「Mega50宴會廳」，49樓是雙北最高的花園景觀餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」，50樓則是全國最高的「50樓Café」自助餐廳。
Asia49
營業時間：周日至周四是11:30至24:00，周五及周六為11:30至凌晨1:00
地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓49F(板橋大遠百旁)
電話：02-7705-9717
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