林心如、吳慷仁合體別苗頭 賞寶格麗歷來最貴億級珠寶

「我把我們家最貴的都戴出來了！」在當紅台劇「華燈初上」中飾演「寶媽媽」與「Rose媽媽」的戲劇女神林心如以及影帝吳慷仁在現實生活中以珠光寶氣互別苗頭！義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）自即日起至3月14日止假台北101大樓SPACE 88舉辦MAGNIFICA頂級珠寶暨複雜腕表展，共呈獻總價逾80億的350件頂級珠寶與複雜腕表，並於今（3月9）日舉辦開幕記者會。

英文名為「紅寶石」（Ruby）的林心如，配戴了全系列最長製作工時的「紅寶石蛻變」Ruby Metamorphosis頂級紅寶石與鑽石項鍊、搭配寶格麗有史以來最高單價的同組珠寶表，加上鴿血紅紅寶石鑽戒與耳環，身上行頭總價逾5億，笑說自己是「行走的紅寶石」；另一套Mediterranean Queen帕拉伊巴碧璽項鍊和藍寶石鑽戒，價值更超過6億元。在同劇中經常以女裝出場的吳慷仁，這次則以「寶媽媽」私服的華麗貴公子造型演藝寶格麗頂級珠寶，天鵝絨西上裝配襯經典的古幣項鍊，讓一直對「老東西」有興趣的吳慷仁特別開心，搭配Serpenti胸針戒指和祖母綠戒指，優雅貴氣，「非常懷念當時一起工作的感覺！」

高價是這次MAGNIFICA頂級珠寶系列的特色之一，因為MAGNIFICA在義大利文中就意思為壯麗宏偉；而要以珠寶的手法體現壯麗宏偉，首先就是超乎以往的份量感和繽紛鮮豔的色彩，也因此本次登台展出作品中就有數十件價值上億的作品，其中還有30件是全球首次曝光的新品，在陣容上也展現出無庸置疑的非凡壯麗。

●價值非凡頂級珍稀寶石

首個展區就是以碩大寶石為主角的「Gems瑰麗寶石」主題區，單價最高的自是全球市場上最大切割尖晶石的Imperial Spinel頂級尖晶石、祖母綠與鑽石項鍊，重約131.21克拉的帕米爾高原尖晶石如花綻放在胸前，價值近5.5億元。另一件超高單價的絕世寶石，則是一枚29.88克拉喀什米爾藍寶石與鑽石戒指，擁有迷人矢車菊藍與絲絨般的質感，也有約5億元超高身價。

價值上億的，包括林心如配戴的頂級紅寶石項鍊、鑽戒等多件紅寶石作品，濃郁鮮豔的鴿血紅令人著迷。Mediterranean Queen項鍊更一口氣結合5顆共500克拉的莫三比克帕拉伊巴碧璽，其中枕形切割主石重達153.91克拉，手法相當大器，因為每一顆都可以成就單獨一件高級珠寶作品。

以蛋面祖母綠為主角的Hypnotic Emerald頂級祖母綠與鑽石項鍊，則結合寶格麗經典的Serpenti生動靈蛇象徵，守護重達93.83克拉哥倫比亞蛋形祖母綠，栩栩如生的魅惑意象，有賴工匠在製作的過程中一絲不苟的細膩嚴謹。

●工藝與靈感發想也都宏偉迷人

賦予靈蛇生命力的精彩工藝，正是成就MAGNIFICA宏偉瑰麗的另一大要素。Ruby Metamorphosis繁複的結構可變化出10種配戴方式的精密的細節，體現工藝的絕高完成度，同時也有Diamond Metamorphosis頂級黃鑽與鑽石項鍊的版本；以高級訂製服的立裁百摺為靈感的Pink Pleats頂級彩寶項鍊，柔軟貼頸的鍊結，展現傳承百餘年的深厚工藝底蘊。

宏偉的概念也可以體現在珠寶設計的創意層面，也因此，MAGNIFICA珠寶的創作亦是對勇敢無畏的謬思女神的致敬，例如鑲嵌20.08克拉梨形切割主鑽的Diamond Swan頂級鑽石項鍊就以天鵝體現裝飾藝術時期的波蘭畫家Tamara de Lempicka的特質，透過交錯鑲嵌的珍珠母貝與鑽石等細節，體現女性化的優雅細節。