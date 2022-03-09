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全聯抹茶季攜手日本「中村藤吉本店」 推8款漸層系高顏值甜點
和煦的陽光帶來暖暖春意，也宣告人氣超高的抹茶季即將正式登場！全聯We Sweet抹茶季將於3月11日至4月14日展開，首次攜手日本京都宇治百年抹茶老店「中村藤吉本店」聯名合作，推出8款夢幻甜點，讓抹茶控不用出國，就能享受日式風情；另外，即日起至5月5日前還有5款預購新品，每款都兼顧高顏值與濃郁風味，抹茶控、甜點控千萬別錯過！
抹茶季8款門市現貨甜點特別以「漸層系」風格展現抹茶不同的濃度與顏色變化，也運用不同配料打造多層次口感，像是「抹茶太空罐」、「漸層宇治金時杯」、「櫻花抹茶豆乳盒」，都堆疊了3種以上的質地與風味，讓人吃多也不膩；而「抹茶漸層千層」、「抹茶慕斯蛋糕」皆以3種濃度的抹茶精心製成，讓人可以細細品味從清新滑順到濃郁甘醇的細緻變化；蛋糕控還有「抹茶生乳捲」、「抹茶奶凍蛋糕」、「抹茶黑豆布丁燒」可選擇，享受綿密柔軟的抹茶滋味。
即日起至5月5日期間，全聯還另外推出5款限量聯名預購甜點，包括適合與親友一同分享的「抹茶柚子杏仁派」、「抹茶漸層千層」、「醇乳抹茶重乳酪」，以及能輕易擄獲大人小孩心的「日式抹茶泡芙」、「抹茶餐包」，節慶、生日都很適合歡樂共享，「PXGo!全聯線上購」預購館也可買得到。
除了聯名甜點，全聯自3月11日至3月24日另推出「春茶賞」，集結各式相關零食、飲料、沖泡茶包、綠茶香氛用品等，祭出指定商品全聯價8折起。線上部分「PXGo!全聯線上購」則自3月18日起推出限時10天「春の購物車」夢幻促銷，天天都有滿額8%福利點回饋，小時達生鮮雜貨外送單筆消費滿千享8.8折，還有機會抽Switch健身環套組。
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