萊爾富歡慶會員5周年！推「限量紀念模型車」、消費滿額再抽三星手機

萊爾富「Hi-Life VIP App」滿5周年，至今已累積逾480萬會員，即日起至4月5日舉辦「會員5周年慶」活動，並祭出多重好康。今年再度攜手TINY微影推出獨家限量3,000台的「會員5周年1：76紀念模型車」，還有限量3,000個「5周年萊爾富造型紀念悠遊卡」，會員於活動期間憑400 Hi點就可享加價購超值優惠，每位會員各限購2個，於Hi-Life VIP App購買紀念模型車或紀念悠遊卡再加碼贈10元滿額購物金。同一期間會員至萊爾富門市消費滿100元（菸品及指定服務項目除外），還有機會獲得LINE POINTS最高11%回饋；會員於門市消費滿100元還可再參加Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB手機抽獎活動，共將抽出5名。

即日起至4月5日萊爾富祭出「會員5周年慶」活動，再度攜手TINY微影限量推出「會員5周年紀念模型車」，採用熱銷物流車款三菱Fuso Canter為主題，打造1：76模型車，細緻仿真外觀細節，可動式的尾板讓整體更加獨特，上次於2020年10月推出限量300台的「萊爾富30周年紀念模型車」，上市不到1分鐘即被搶購一空，這次「會員5周年紀念模型車」萊爾富迷及TINY車迷可別再錯過，活動期間至Hi-Life VIP App憑400 Hi點即可享299元優惠價（原價380元）。

萊爾富同時也推出史上第一個Q版門市造型限量紀念悠遊卡，原價290元、憑400 Hi點加價250元即可購買。每位會員限購2台紀念模型車及2個紀念悠遊卡，購買紀念模型車或紀念悠遊卡皆可額外再獲得10元滿額購物金（消費滿125元可折抵）。

同一期間另祭出LINE POINTS回饋，萊爾富會員至門市消費滿100元，刷讀LINE購物條碼並出示會員，即可獲得LINE POINTS 1%回饋，前10萬筆滿100元消費還可再加贈10點LINE POINTS，有機會獲得最高11%回饋（完成消費後無退換貨，於第17天起回饋LINE POINTS，加碼贈送之10點LINE POINTS則將於活動結束第31天後起陸續派發）。

此外，萊爾富再加碼祭出手機抽獎活動，活動期間會員於門市單筆消費滿100元（菸品及指定服務項目除外）即可參加抽獎一次，憑小白單序號登錄至活動網頁，有機會將Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB翻蓋式摺疊智慧手機帶回家，抽獎機會次數無上限，消費次數愈多、中獎機率愈高。