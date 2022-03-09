花2千抵4千！大地酒店振興券加倍奉還 憑券住再送3千

你的五倍券用完了沒？振興券使用期限至4月底，已邁入最後倒數，大地酒店即日推出「振興消費加倍奉還」優惠專案，喜歡西餐廳憑券2千元可直接折抵4千元、4千元可折抵8千元消費；使用1至4千元不等的振興券，同樣可自由搭配「泡湯+美食或SPA」的多重選項；憑券入住，再加碼提供3千元餐飲抵用金。

大地酒店喜歡西餐廳「加倍奉還」活動，可於4月底前的平日(周一至周五)使用此專案，每桌上限振興券4千元(可折抵8千元消費)；適逢3月周年慶，期間來館內享用環遊世界下午茶，拍照打卡並公開分享，每人再加贈送220元氣泡酒1杯。

另外慶祝獲得「500盤」評選的奇岩一號中餐廳、月兒彎彎涮涮鍋，也同步推出美酒佐佳餚系列活動，持振興券至奇岩一號消費滿5千元，即贈價值1,200元精選紅酒1瓶；月兒彎彎涮涮鍋則推出套餐「第二套半價」的超值優惠，使用振興券滿5千元，同樣送上價值1,200元的精選紅酒。

千元振興券也可自由搭配泡湯、SPA與餐點，例如振興券1千元可使用平日大眾風呂4小時（原價1,600元）；振興券2千元可使用獨立湯屋120分鐘（原價3,500元）；振興券3千元可使用SPA 60分鐘+芳療室內湯30分鐘（原價4,400元）；振興券4千元：可使用獨立湯屋90分鐘+喜歡廳1,580元+10% 晚餐2客（原價5,776元）。

客房部分也有「十全十美住房專案」，即日起憑振興券入住大地酒店(支付時至少需使用振興券2千元)，即可以萬元雙人住宿奇岩客房一晚(原價15,800元)，加贈餐飲抵用金3千元，可於館內3間餐廳皆可擇一使用；夜晚時分可至喜歡廳享用閒適慵懶的HAPPY HOUR，翌日還有活力早餐2客、SPA 500元療程抵用金等。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康