姓名有「ㄓㄨ、ㄒㄩㄥˊ」同音者　火鍋肉盤只要1元

溫暖的鍋物料理，總是能帶來滿滿的療癒感。乾杯旗下的「黑毛屋本家」，本季限時推出「春鰹日本和牛涮涮鍋」，帶來初鰹與和牛搭配的海陸美味。豆府集團旗下的「釜山宗家」則是推出「爆衝豬五花鍋」、「熊霸部隊鍋」等韓式鍋物，還有姓名對對碰活動，可享「肉盤只要1元」的優惠，更添餐桌豐富性。

釜山宗家自2021年9月開幕，主打韓式鍋物料理。本次所新推出的「爆衝豬五花鍋」，將韓國代表性的泡菜、豬五花肉相互結合。先將五花厚片入鍋煸香，再加入韓國泡菜、洋蔥等食材拌炒，再加入由小魚乾、昆布等食材熬煮的湯頭，帶來香醇開胃的湯底風味。民眾也可以自行添加蔬菜、火鍋料、肉片等食材，更添滿足感，每套888元。

除此之外，釜山宗家也提供有大份量的「熊霸部隊鍋」，透過蔬菜、年糕、德式香腸、火腿片、午餐肉、起司、泡麵等多種食材的組合，堆疊出經典的韓式滋味，每套1,088元。為慶祝新品上市，即日起至3月11日期間，只要姓名中有「ㄓㄨ」、「ㄒㄩㄥˊ」諧音者，點購爆衝豬五花鍋或熊霸部隊鍋，可享1元加購「國產活菌豬梅花」1份。3月12日起，2人同行點購新品鍋物，還贈送價值600元的料理兌換券。

除了韓式鍋物外，乾杯集團旗下的「黑毛屋本家」則以日本人春季必吃的「初鰹」為主角，限時推出「春鰹日本和牛涮涮鍋」。