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7-ELEVEN賣貨便3周年慶！送賣家鑽石項鍊、萬元購物金

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「賣貨便」3周年慶，3月31日前寄件數達到指定門檻就送賣家鑽石項鍊、萬元購物金。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「賣貨便」3周年慶，3月31日前寄件數達到指定門檻就送賣家鑽石項鍊、萬元購物金。圖／7-ELEVEN提供

去年起宅經濟超夯、社群電商規模爆炸性成長，7-ELEVEN觀察自營社群開店平台「賣貨便」去年商品上架數較2020年成長近2倍，3年來服務件數更突破2,100萬件，更發揮平台優勢，扶持統一超商好鄰居文教基金會「青年深根計畫」輔導的青年商品於平台上架曝光，並提供免上架費支持，成為青創接軌市場的管道之一。為感謝「賣貨便」會員支持，即日起推出「7-ELEVEN賣貨便3周年慶」活動，依活動辦法完成任務，賣家就能把70分鑽石項鍊、萬元購物金等帶回家，買家領限時享限量免運、購物抵用優惠券。

7-ELEVEN表示，「賣貨便」於2019年3月領先業界推出、已成為微型創業者經營社群接單的好幫手，去年疫情期間，平台更掀起一波貼文、直播帶貨潮，許多實體商家紛紛透過自己經營的社群平台串聯7-ELEVEN「賣貨便」賣場下單連結做起宅生意，熱門新興TOP 3賣場包含麵包類、甜點、覆熱即時麵料理，累計服務賣場數突破1,000萬個，除解決賣家「整理運送資訊」、「承擔匯款風險」、「負擔額外費用」、「彙整帳務訂單」4大經營痛點，平台更串聯6,400家7-ELEVEN門市，成為買賣家離家最近的寄取件服務平台。

7-ELEVEN「賣貨便」3年來持續創新，熱門TOP 3新服務包含解決賣家整理訂單痛點的「臉書社群貼文自動+1接單功能」、可存放代收款當虛擬錢包線上支付的「會員虛擬帳戶」、方便買賣家即時掌握訂單最新動態的「即時貨態通知服務」，方便社群直播、團購、代購的賣家更即時、自動化管理經營，提升賣家的服務品質，又能增加買家的安心感。

7-ELEVEN「賣貨便」不僅是一般商家數位轉型經營社群電商的貼心服務平台，更是青年在地創生接軌市場的橋樑。自2020年起支持統一超商好鄰居文教基金會「青年深根計畫」扶持的青年，於平台設立「青年深根計畫」專區，並提供免上架費支持，目前已有11大青年團隊於「賣貨便」開設線上網購商城，販售近60款文創、食品、咖啡茶飲、禮盒等青年創生商品，透過平台提供青創品牌銷售與曝光管道，達到社區共好，並對應到聯合國永續發展目標SDG11「永續城市與社區」共創地方永續發展。

「7-ELEVEN賣貨便3周年慶」活動即日起至3月31日開跑，活動期間只要在「賣貨便」寄件數達到門檻、無須抽獎、沒有名額限制，依照門檻獎勵就能把市價超過5萬元的70分鑽石項鍊、最新型智慧手機、最高1萬元的7-ELEVEN購物金等帶回家；同步祭出買家限時享限量免運、購物抵用優惠券。此外，7-ELEVEN自去年領先同業推出取貨送購物金活動好評再加碼，3月16日至3月22日到各大網購平台購物選7-ELEVEN取貨，免費送7元7-ELEVEN購物金。

7-ELEVEN「賣貨便」周年慶首度串連OPEN POINT生態圈，即日起結合OPEN POINT App數位紅包服務首次開賣「賣貨便生日開心卡」，4月30日前儲值300元「賣貨便生日開心卡」就送30元賣貨便商品折扣券一張，「賣貨便生日開心卡」可線下到6,400家7-ELEVEN門市購買商品、寄件抵運費，30元賣貨便商品折扣券可線上到賣貨便消費當購物金折抵。

7-ELEVEN自營社群開店平台「賣貨便」去年商品上架數較2020年成長近2倍，3年來服務件數更突破2,100萬件，更發揮平台優勢，扶持統一超商好鄰居文教基金會「青年深根計畫」輔導的青年商品於平台上架曝光，並提供免上架費支持，成為青創接軌市場的管道之一。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自營社群開店平台「賣貨便」去年商品上架數較2020年成長近2倍，3年來服務件數更突破2,100萬件，更發揮平台優勢，扶持統一超商好鄰居文教基金會「青年深根計畫」輔導的青年商品於平台上架曝光，並提供免上架費支持，成為青創接軌市場的管道之一。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自去年領先同業推出取貨送購物金活動好評再加碼，3月16日至3月22日到各大網購平台購物選7-ELEVEN取貨，免費送7元7-ELEVEN購物金。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自去年領先同業推出取貨送購物金活動好評再加碼，3月16日至3月22日到各大網購平台購物選7-ELEVEN取貨，免費送7元7-ELEVEN購物金。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「賣貨便」3周年慶，3月31日前寄件數達到指定門檻就送賣家鑽石項鍊、萬元購物金。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「賣貨便」3周年慶，3月31日前寄件數達到指定門檻就送賣家鑽石項鍊、萬元購物金。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自營社群開店平台「賣貨便」去年商品上架數較2020年成長近2倍，3年來服務件數更突破2,100萬件，更發揮平台優勢，扶持統一超商好鄰居文教基金會「青年深根計畫」輔導的青年商品於平台上架曝光，並提供免上架費支持，成為青創接軌市場的管道之一。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自營社群開店平台「賣貨便」去年商品上架數較2020年成長近2倍，3年來服務件數更突破2,100萬件，更發揮平台優勢，扶持統一超商好鄰居文教基金會「青年深根計畫」輔導的青年商品於平台上架曝光，並提供免上架費支持，成為青創接軌市場的管道之一。圖／7-ELEVEN提供

青年 周年慶

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