露內褲頭又露腿 MIU MIU秋冬新設計相當考驗身材

帶起今年春夏中空低腰極短裙裝熱潮的MIU MIU，按慣例在巴黎時裝周壓軸發表最新系列。本季延續上一季「服飾再利用」的概念與整體搭配風格，同樣推出多款低腰、極短下著的設計，並巧妙以陽剛、柔美兩種元素去突破性別二元對立模式。包括女演員蜜拉喬娃薇琪女兒Ever Anderson、《性愛自修室》女星Aimee Lou Wood和美國副總統賀錦麗的繼女Ella Emhoff等人，都受邀到場看秀。

如果說上一季的MIU MIU是帶有書卷氣息的學生妹，那麼這季就是更成熟的年輕男女。從秀上展示的造型看來，本系列可說是MIU MIU自2008推出最後一季男裝作品後再次打造男性也可穿的單品，不過設計師Miuccia Prada女士特別強調「不分性別」，所以也不會用壁壘分明的分類法去描述新品。

「服飾再利用」的概念可以在以古著再造的皮革單品身上感受到，經典格紋花呢及蕾絲洋裝也透過剪裁尋求新的平衡比例。皮革光澤、修改的痕跡等展現使用過的樣貌，讓每件單品更有人味。不那麼合身的格紋大衣、稍嫌小件的皮夾克，也都巧妙成為帶有舊物感的線索。對網球的癡迷所打造的迷你百褶短裙和菱形花紋針織衫，則是注入復古運動風情，更在流行厚重衣著風格的冬日裡展現自相矛盾的趣味。延續低腰潮流，有著鮮明品牌Logo的緞面內褲微微露出，搭出超有個性的層次感。