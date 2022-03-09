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露內褲頭又露腿 MIU MIU秋冬新設計相當考驗身材

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
對網球的癡迷所打造的迷你百褶短裙和菱形花紋針織衫，則是注入復古運動風情。圖／MIU MIU提供
對網球的癡迷所打造的迷你百褶短裙和菱形花紋針織衫，則是注入復古運動風情。圖／MIU MIU提供

帶起今年春夏中空低腰極短裙裝熱潮的MIU MIU，按慣例在巴黎時裝周壓軸發表最新系列。本季延續上一季「服飾再利用」的概念與整體搭配風格，同樣推出多款低腰、極短下著的設計，並巧妙以陽剛、柔美兩種元素去突破性別二元對立模式。包括女演員蜜拉喬娃薇琪女兒Ever Anderson、《性愛自修室》女星Aimee Lou Wood和美國副總統賀錦麗的繼女Ella Emhoff等人，都受邀到場看秀。

如果說上一季的MIU MIU是帶有書卷氣息的學生妹，那麼這季就是更成熟的年輕男女。從秀上展示的造型看來，本系列可說是MIU MIU自2008推出最後一季男裝作品後再次打造男性也可穿的單品，不過設計師Miuccia Prada女士特別強調「不分性別」，所以也不會用壁壘分明的分類法去描述新品。

「服飾再利用」的概念可以在以古著再造的皮革單品身上感受到，經典格紋花呢及蕾絲洋裝也透過剪裁尋求新的平衡比例。皮革光澤、修改的痕跡等展現使用過的樣貌，讓每件單品更有人味。不那麼合身的格紋大衣、稍嫌小件的皮夾克，也都巧妙成為帶有舊物感的線索。對網球的癡迷所打造的迷你百褶短裙和菱形花紋針織衫，則是注入復古運動風情，更在流行厚重衣著風格的冬日裡展現自相矛盾的趣味。延續低腰潮流，有著鮮明品牌Logo的緞面內褲微微露出，搭出超有個性的層次感。

這次MIU MIU攜手瑞典藝術合作夥伴Nathalie Djurberg和Hans Berg與AMO共同打造位於巴黎耶納宮（Palais d’Iena）的秀場空間，明明是冬季服裝秀，卻使用了一系列的動物印花海灘躺椅點綴，同樣充滿矛盾衝突的巧妙感。Nathalie Djurberg和Hans Berg更以動植物作為靈感，設計出垂墜珠子和動物形狀的服飾珠寶，色彩鮮豔的花朵、大象流露可愛俏皮的度假風情。

Nathalie Djurberg和Hans Berg更以動植物作為靈感，設計出垂墜珠子和動物形狀的服飾珠寶，色彩鮮豔的花朵、大象流露可愛俏皮的度假風情。圖／MIU MIU提供
Nathalie Djurberg和Hans Berg更以動植物作為靈感，設計出垂墜珠子和動物形狀的服飾珠寶，色彩鮮豔的花朵、大象流露可愛俏皮的度假風情。圖／MIU MIU提供
MIU MIU攜手瑞典藝術合作夥伴Nathalie Djurberg和Hans Berg與AMO共同打造秀場空間，明明是冬季服裝秀，卻使用了一系列的動物印花海灘躺椅點綴，同樣充滿矛盾衝突的巧妙感。圖／MIU MIU提供
MIU MIU攜手瑞典藝術合作夥伴Nathalie Djurberg和Hans Berg與AMO共同打造秀場空間，明明是冬季服裝秀，卻使用了一系列的動物印花海灘躺椅點綴，同樣充滿矛盾衝突的巧妙感。圖／MIU MIU提供
《性愛自修室》女星Aimee Lou Wood。圖／MIU MIU提供
《性愛自修室》女星Aimee Lou Wood。圖／MIU MIU提供
帶起今年春夏中空低腰極短裙裝熱潮的MIU MIU，按慣例在巴黎時裝周壓軸發表最新系列。本季延續上一季「服飾再利用」的概念與整體搭配風格，同樣推出多款低腰、極短下著的設計。圖／MIU MIU提供
帶起今年春夏中空低腰極短裙裝熱潮的MIU MIU，按慣例在巴黎時裝周壓軸發表最新系列。本季延續上一季「服飾再利用」的概念與整體搭配風格，同樣推出多款低腰、極短下著的設計。圖／MIU MIU提供
延續低腰潮流，有著鮮明品牌Logo的緞面內褲微微露出，搭出超有個性的層次感。圖／MIU MIU提供
延續低腰潮流，有著鮮明品牌Logo的緞面內褲微微露出，搭出超有個性的層次感。圖／MIU MIU提供
MIU MIU攜手瑞典藝術合作夥伴Nathalie Djurberg和Hans Berg與AMO共同打造秀場空間，明明是冬季服裝秀，卻使用了一系列的動物印花海灘躺椅點綴，同樣充滿矛盾衝突的巧妙感。圖／MIU MIU提供
MIU MIU攜手瑞典藝術合作夥伴Nathalie Djurberg和Hans Berg與AMO共同打造秀場空間，明明是冬季服裝秀，卻使用了一系列的動物印花海灘躺椅點綴，同樣充滿矛盾衝突的巧妙感。圖／MIU MIU提供
本季以陽剛、柔美兩種元素去突破性別二元對立模式。圖／MIU MIU提供
本季以陽剛、柔美兩種元素去突破性別二元對立模式。圖／MIU MIU提供
本季以陽剛、柔美兩種元素去突破性別二元對立模式。圖／MIU MIU提供
本季以陽剛、柔美兩種元素去突破性別二元對立模式。圖／MIU MIU提供
極短下著設計在冬日大秀腿部曲線。圖／MIU MIU提供
極短下著設計在冬日大秀腿部曲線。圖／MIU MIU提供
不那麼合身的格紋大衣、稍嫌小件的皮夾克，也都巧妙成為帶有舊物感的線索。圖／MIU MIU提供
不那麼合身的格紋大衣、稍嫌小件的皮夾克，也都巧妙成為帶有舊物感的線索。圖／MIU MIU提供
不那麼合身的格紋大衣、稍嫌小件的皮夾克，也都巧妙成為帶有舊物感的線索。
不那麼合身的格紋大衣、稍嫌小件的皮夾克，也都巧妙成為帶有舊物感的線索。
如果說上一季的MIU MIU是帶有書卷氣息的學生妹，那麼這季就是更成熟的年輕男女，設計師Miuccia Prada女士更特別強調本季的服裝是「不分性別」的。圖／MIU MIU提供
如果說上一季的MIU MIU是帶有書卷氣息的學生妹，那麼這季就是更成熟的年輕男女，設計師Miuccia Prada女士更特別強調本季的服裝是「不分性別」的。圖／MIU MIU提供
蜜拉喬娃薇琪女兒Ever Anderson。圖／MIU MIU提供
蜜拉喬娃薇琪女兒Ever Anderson。圖／MIU MIU提供
美國副總統賀錦麗的繼女Ella Emhoff。圖／MIU MIU提供
美國副總統賀錦麗的繼女Ella Emhoff。圖／MIU MIU提供

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