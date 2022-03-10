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聯合數位文創攜手台哥大MyMusic 為會員打造娛樂共享生態圈

聯合新聞網 / 聯合數位文創

新冠疫情無疑重塑了全球消費市場，消費者的需求與行為都有了新的轉變，觀察到此現象，持續為國內外展覽展演帶來全新視野的udnFunLife聯合數位文創，於第二季將攜手台灣大哥大旗下音樂串流服務平台MyMusic，為雙品牌會員提供更豐沛的資訊與服務，傾盡全力與全球會員緊密聯繫，打造一個包含音樂、展演、知識、藝術等內容的共享生態圈。

udnFunLife聯合數位文創李彥甫董事長表示：「udnFunLife以有意識、具目標的投入台灣文化創意產業發展，透過十多年藝術展演與活動策展經驗，已經匯聚了一群支持、熱愛藝文展演的會員，期待在未來有更多與MyMusic會員交流的火花，我們也持續努力，打造良善文創產業生態鏈，把世界帶進台灣、讓台灣走向國際。透過與音樂串聯平台MyMusic的合作，提供會員專屬聆聽優惠、國際音樂資訊搶先看，更與多檔展覽、表演合作獨家合作，讓會員可不只親臨逛展，還可獨家搶先聆聽合作主題歌單與內容推薦。

台灣大哥大個人用戶事業群李芃君副總經理表示，MyMusic擁有一站式聲音服務優勢，提供千萬首音樂曲庫與Podcast節目的聆聽服務，更延伸出多樣的娛樂體驗活動，透過內部大數據發現，「藝文展演」類型活動深受會員歡迎，去年會員參與率年成長更超過121%，僅次於最熱門的演唱會活動。透過雙方深度合作，期能深化音樂與展演藝術的共享生態。

文創產業 疫情

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