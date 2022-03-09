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雙爐兩用 TwinChef 雙廚折疊爐烹調多樣料理

聯合新聞網 / 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

有黑晶爐也有電烤盤雙爐兩用，在家吃飯辦趴好玩又方便！為提升生活便利性的家電品牌－RICHMORE 最新推出的可移動式「TwinChef 雙廚折疊爐」，可以同時烹調多樣料理，兩邊的爐台更是獨立溫控，不管煮什麼都有正正好的火候，雙爐烹調雙倍食材，多人開趴也能輕鬆飽足，隨時都能跟好朋友一起享受下廚樂趣，居家就能夠打造多元美食趴！

獨特雙爐設計 結合黑晶爐和電烤盤

全新的 TwinChef 雙廚折疊爐擁有不挑鍋黑晶爐和電烤盤，同時就能體驗雙重的美食享受，一機即可滿足兩種的烹飪方式，使用更靈活多變！造型上搭配時尚的莫蘭迪色，單擺放也能成為家中亮點！

可替換式烤盤 讓料理更豐富多元

電烤盤設有可替換式烤盤使用，平烤盤讓你大塊煎肉、炒菜；圓格盤讓你輕輕鬆鬆做出完美太陽蛋或是滿滿海鮮餡料的海鮮煎餅！讓料理更豐富多元化。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

垂直減煙風幕 少油煙更清爽

料理最怕滿身的油煙味！獨特的垂直減煙風幕設計，會形成360度的環繞垂直風幕減少油煙味，讓料理過程中更為清爽。

輕鬆搞定趴踢美食：聚餐派對必備！TwinChef 雙廚折疊爐

便利提把設計，可方拿取移動機身，輕巧折疊收納不佔空間，連書架內都能作為收納區。適合居家外出三五好友們聚餐的首選！顛覆對於廚房爐具的全新體驗想像，詳情請上活動頁查詢。

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