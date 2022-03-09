3000株台灣原生苗木 林務局3月17日開放免費領取

農委會林務局3月17日上午將於台北希望廣場贈送樹苗，為響應減塑行動，今年贈苗活動採「生物分解性」容器種植的原生苗木，免費提供民眾栽植；此次也特別挑選外型優美喜氣的田代氏石斑木、烏來杜鵑及硃砂根，三種兼具美觀特色與生態效益的原生苗木。

林務局表示，三月在全台各地舉辦植樹月系列活動，其中最大一場贈苗活動為3月17日在台北希望廣場舉行，提供田代氏石斑木、烏來杜鵑及硃砂根共3000株，每位民眾可領取每個樹種各1株苗木，活動自上午9時開始至苗木贈完為止，現場還有有獎徵答、種植小學堂等活動，也歡迎民眾自備環保袋索取苗木。

今年贈送的樹苗皆屬生長在台灣的原生植物，田代氏石斑木為常綠灌木，白花有時略帶粉紅色，葉形雅緻，質地優美，獲園藝界選定為庭園植物。樹皮可淬取染料，花枝、果枝可供花材、盆栽等用途，果實可食用。

烏來杜鵑為常綠灌木，又名台北杜鵑，原產於新北市北勢溪沿岸石壁上，灌叢高1至3公尺，分支多、春季開花，花色有淡紫、紫、粉紅及桃紅等顏色，是美麗珍貴的台灣特有杜鵑，種植在校園中具有生態保育的教學意義。

硃砂根為常綠灌木，果實呈球狀，成熟時呈豔紅色，果實、根、葉為民間常用的中草藥之一。紅通通又晶瑩剔透的果實掛滿枝頭，搭配綠葉襯托，有富貴吉祥好兆頭，又稱「萬兩金」，是過年時間的暢銷植物。

林務局表示，今年採生物分解性容器種植的原生苗木，將在贈苗活動免費提供給民眾。由於容器材質約使用3個月即開始分解，領取後要盡早規畫栽植。此外，三月份全台各地林區管理處也都各有系列贈苗活動，活動詳情可至臉書粉絲團「林務局-森活情報站」查詢。