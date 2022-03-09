新馬辣「草莓吃到飽」登場！限時14天、僅限9間店

愛吃草莓的民眾，準備好享受「草莓吃到飽」了嗎？馬辣集團繼於「馬辣」推出草莓季活動後，自即日起至3月22日期間，限時再於「新馬辣、新馬辣Plus+」的指定9間分店，推出「草莓吃到飽」的活動，讓民眾可以大口無限享用大湖草莓，還能搭配煉乳、冰淇淋，打造自己專屬的草莓甜點。

馬辣草莓季自去年12月開跑，立即吸引許多草莓控預約用餐。此次馬辣集團再針對新馬辣、新馬辣Plus+的9間指定門市（新馬辣公館店、昆明店、中山店、漢中店、武昌店、桃園站前店、桃園藝文店、Plus+西門峨嵋店、Plus+新竹竹北店），推出「新馬辣草莓季」活動。凡至店內用餐，不限時段、人數、價位，均可無限量品嚐產地新鮮直送、香氣清甜的苗栗大湖「豐香草莓」，同時還提供煉乳可供搭配，更添香甜滋味。

針對其他門市，則是推出「德國BAR ROYAL 草莓氣泡酒」。此款氣泡酒擁有酸甜的莓果香氣與晶瑩剔透的色澤，酒精濃度3.9%，適合為姊妹、閨蜜們的聚會帶來輕鬆的微醺感。新馬辣系列用餐加價50元，就可無限暢飲；新馬辣PLUS+系列，則可免費無限暢飲。其中新馬辣Plus+西門峨眉店、新竹竹北店，更是能同時擁有草莓吃到飽與草莓氣泡酒的奢侈享受。

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