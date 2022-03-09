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全家便利商店獨家新推韓國「冰烤地瓜風味冰棒、鯊魚哈密瓜夾心冰棒」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店獨家推薦「韓國海太經典甜筒香草口味」、「韓國海太經典甜筒開心果口味」，特色是20公分的超大造型是一般甜筒的2倍大，售價皆為69元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家推薦「韓國海太經典甜筒香草口味」、「韓國海太經典甜筒開心果口味」，特色是20公分的超大造型是一般甜筒的2倍大，售價皆為69元。圖／全家便利商店提供

近日太陽露臉，正是品嘗新冰的好時機，全家便利商店搶攻氣溫商機，提早發動夏季冰品聯促活動，即日起推出首波新品，囊括來自台、日、韓、泰、拉脫維亞等5國共12款冰品，主推來自韓國2款人氣特色冰品，分別為以紫薯搭上番薯、外紫內黃的「烤地瓜風味冰棒」，以及酷炫鯊魚造型的「JAWS鯊魚哈密瓜夾心冰棒」，即日起至4月5日購買指定進口冰品可享兩件79折優惠。

全家便利商店即日起推出囊括台、日、韓、泰、拉脫維亞5國共12款冰品，推薦2款來自韓國的IG打卡系冰品，「烤地瓜風味冰棒」濃郁地瓜香氣甜而不膩，外皮使用紫薯，包覆著濃濃的烤地瓜夾心，售價49元；韓國大受歡迎的「JAWS鯊魚哈密瓜夾心冰棒」，外層鯊魚造型是清涼蘇打口味，咬開內層迸出哈密瓜內餡，香甜清爽，好吃又可愛，售價39元。

另外獨家推薦「韓國海太經典甜筒香草口味」及「韓國海太經典甜筒開心果口味」，前者為韓國第一款甜筒冰淇淋系列，目前在韓國仍是銷售第一名，後者則是獨特開心果口味冰淇淋，富含開心果碎粒，甜而不膩，2款售價皆為69元；另一特色是20公分的超大造型是一般甜筒的2倍大，甜筒控千萬不要錯過。

配合春天到來，全家便利商店即日起至4月5日推出50款由抹茶、地瓜、芋頭三色組成的「三色春饗宴主題貨架」，首推「伊藤久右衛門抹茶拿鐵」售價38元、「Pablo起司抹茶拿鐵」售價38元、「義美鮮奶綠茶」售價40元。

另外，主題貨架也依綠、黃、紫三色系為主題規畫商品包裝，推薦「湖池屋北海道玉米濃湯洋芋片」售價39元、「可樂果山葵哇沙米口味」售價25元、「饗米日本芥末餅乾」售價39元、「饗米法國松露餅乾」售價39元、「星太郎黃金炸雞點心條餅」售價39元、「鄉村風味茶烘焙餅乾」售價150元。

全家便利商店搶攻氣溫商機，提早發動夏季冰品聯促活動，即日起推出首波新品，囊括來自台、日、韓、泰、拉脫維亞等5國共12款冰品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店搶攻氣溫商機，提早發動夏季冰品聯促活動，即日起推出首波新品，囊括來自台、日、韓、泰、拉脫維亞等5國共12款冰品。圖／全家便利商店提供
天氣回溫吃冰剛剛好，全家便利商店網羅台、日、韓、泰拉脫維亞等5國12款新「冰」報到。圖／全家便利商店提供
天氣回溫吃冰剛剛好，全家便利商店網羅台、日、韓、泰拉脫維亞等5國12款新「冰」報到。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出韓國「烤地瓜風味冰棒」，濃郁地瓜香氣甜而不膩，外皮使用紫薯，包覆著濃濃的烤地瓜夾心，售價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出韓國「烤地瓜風味冰棒」，濃郁地瓜香氣甜而不膩，外皮使用紫薯，包覆著濃濃的烤地瓜夾心，售價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店搶攻氣溫商機，提早發動夏季冰品聯促活動，即日起推出首波新品，囊括來自台、日、韓、泰、拉脫維亞等5國共12款冰品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店搶攻氣溫商機，提早發動夏季冰品聯促活動，即日起推出首波新品，囊括來自台、日、韓、泰、拉脫維亞等5國共12款冰品。圖／全家便利商店提供
天氣回溫吃冰剛剛好，全家便利商店網羅台、日、韓、泰拉脫維亞等5國12款新「冰」報到。圖／全家便利商店提供
天氣回溫吃冰剛剛好，全家便利商店網羅台、日、韓、泰拉脫維亞等5國12款新「冰」報到。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出韓國大受歡迎的「JAWS鯊魚哈密瓜夾心冰棒」，外層鯊魚造型是清涼蘇打口味，咬開內層迸出哈密瓜內餡，香甜清爽，好吃又可愛，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出韓國大受歡迎的「JAWS鯊魚哈密瓜夾心冰棒」，外層鯊魚造型是清涼蘇打口味，咬開內層迸出哈密瓜內餡，香甜清爽，好吃又可愛，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出韓國「烤地瓜風味冰棒」，濃郁地瓜香氣甜而不膩，外皮使用紫薯，包覆著濃濃的烤地瓜夾心，售價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出韓國「烤地瓜風味冰棒」，濃郁地瓜香氣甜而不膩，外皮使用紫薯，包覆著濃濃的烤地瓜夾心，售價49元。圖／全家便利商店提供

冰品 鯊魚

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