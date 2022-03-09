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宋慧喬代言美出新高度 時尚女皇比鑽石還耀眼奪目

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
宋慧喬配戴Chaumet Dentelle de Lumière白金鑽冕，鋪鑲明亮式切割鑽石共重約24.23克拉。圖／Chaumet提供
宋慧喬配戴Chaumet Dentelle de Lumière白金鑽冕，鋪鑲明亮式切割鑽石共重約24.23克拉。圖／Chaumet提供

法國皇室御用珠寶品牌Chaumet發布品牌牌大使宋慧喬今年最新形象照，以「時尚女皇」過人的魅力，一身簡約大方的身V黑色禮服搭配乾淨的粗眉妝容，演繹一系列Chaumet高級珠寶，展現螢幕女神令人看不膩的雋永仙氣。

宋慧喬配戴Dentellede Lumière鑽石冠冕、輕撥髮絲，展現雍容氣度。這頂冠冕是Chaumet以典藏的「美好年代」骨董冠冕為靈感，以當代手法和經典的刀鋒工藝，重現如今已成為Chaumet 標誌性設計的網格圖案。一顆顆鑽石勾勒出整體的線條與輪廓，襯托出宋慧喬的高貴氣質。多顆鑽石交相輝映，如同其名「Lumière」 一樣，閃爍耀眼。

換上斜邊不對稱領口黑色禮服的造型時，宋慧喬配戴了一條Joséphine Aigrette Impériale項鍊，以梨形切割鑽石線條延伸出的項鍊，如鑽石瀑布在胸前奔放，凸顯優雅嫵媚的氣質，搭配同樣以梨形切割鑽石為主角的Joséphine Splendeur Impériale單鑽戒指，如同於指間為自己加冕，展現女神風範與貴氣。

除此之外，在這次的形象照中，她也配戴了一款Promenades Imperiales高級珠寶項鍊，可轉換為胸針配戴的吊墜，以花式切割的璀璨美鑽組成如花籃般的圖騰襯托中央16.31克拉來自錫蘭、呈「日落黃昏」色的梨形切割蓮花剛玉，搭配另外一顆來自錫蘭的9.03克拉蛋形切割蓮花剛玉，對比蛋面切模與切面亮眼的同一種寶石，形成細緻的光影，恰好襯托宋慧喬過人的氣質，並與Joséphine Aube Printanière單鑽戒指互相輝映。

Chaumet Promenades Impériales可轉變式白金及玫瑰金項鍊，鑲嵌錫蘭產「日落黃昏」色梨形蓮花剛玉重約16.31 克拉、1顆錫蘭產蛋形切割蓮花剛玉9.03 克拉、1顆D VVS1級橢圓形鑽石1.13克拉、1顆D VVS2級明亮式切割鑽石0.45克拉、欖尖形切割鑽石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Promenades Impériales可轉變式白金及玫瑰金項鍊，鑲嵌錫蘭產「日落黃昏」色梨形蓮花剛玉重約16.31 克拉、1顆錫蘭產蛋形切割蓮花剛玉9.03 克拉、1顆D VVS1級橢圓形鑽石1.13克拉、1顆D VVS2級明亮式切割鑽石0.45克拉、欖尖形切割鑽石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Dentelle de Lumière白金鑽冕，鋪鑲明亮式切割鑽石共重約24.23克拉。圖／Chaumet提供
Chaumet Dentelle de Lumière白金鑽冕，鋪鑲明亮式切割鑽石共重約24.23克拉。圖／Chaumet提供
宋慧喬配戴Chaumet Promenades Impériales可轉變式白金及玫瑰金項鍊與Joséphine Aube Printanière鉑金單鑽戒指。圖／Chaumet提供
宋慧喬配戴Chaumet Promenades Impériales可轉變式白金及玫瑰金項鍊與Joséphine Aube Printanière鉑金單鑽戒指。圖／Chaumet提供
Chaumet Joséphine Aigrette Impériale白金鑽石項鍊，鑲嵌532顆明亮式切割鑽石共重約25.65克拉。圖／Chaumet提供
Chaumet Joséphine Aigrette Impériale白金鑽石項鍊，鑲嵌532顆明亮式切割鑽石共重約25.65克拉。圖／Chaumet提供
Chaumet Joséphine Aube Printanière鉑金單鑽戒指，鑲嵌D VVS1級梨形主鑽3.07克拉、明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Joséphine Aube Printanière鉑金單鑽戒指，鑲嵌D VVS1級梨形主鑽3.07克拉、明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Joséphine Splendeur Impériale鉑金單鑽戒指，鑲嵌明亮式切割主鑽約5克拉、1顆梨形鑽 石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet Joséphine Splendeur Impériale鉑金單鑽戒指，鑲嵌明亮式切割主鑽約5克拉、1顆梨形鑽 石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
宋慧喬配戴Chaumet Joséphine Aigrette Impériale白金鑽石項鍊與Chaumet Joséphine Splendeur Impériale鉑金單鑽戒指。圖／Chaumet提供
宋慧喬配戴Chaumet Joséphine Aigrette Impériale白金鑽石項鍊與Chaumet Joséphine Splendeur Impériale鉑金單鑽戒指。圖／Chaumet提供
宋慧喬配戴Chaumet Dentelle de Lumière白金鑽冕，鋪鑲明亮式切割鑽石共重約24.23克拉。圖／Chaumet提供
宋慧喬配戴Chaumet Dentelle de Lumière白金鑽冕，鋪鑲明亮式切割鑽石共重約24.23克拉。圖／Chaumet提供

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