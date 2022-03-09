宋慧喬代言美出新高度 時尚女皇比鑽石還耀眼奪目

法國皇室御用珠寶品牌Chaumet發布品牌牌大使宋慧喬今年最新形象照，以「時尚女皇」過人的魅力，一身簡約大方的身V黑色禮服搭配乾淨的粗眉妝容，演繹一系列Chaumet高級珠寶，展現螢幕女神令人看不膩的雋永仙氣。

宋慧喬配戴Dentellede Lumière鑽石冠冕、輕撥髮絲，展現雍容氣度。這頂冠冕是Chaumet以典藏的「美好年代」骨董冠冕為靈感，以當代手法和經典的刀鋒工藝，重現如今已成為Chaumet 標誌性設計的網格圖案。一顆顆鑽石勾勒出整體的線條與輪廓，襯托出宋慧喬的高貴氣質。多顆鑽石交相輝映，如同其名「Lumière」 一樣，閃爍耀眼。

換上斜邊不對稱領口黑色禮服的造型時，宋慧喬配戴了一條Joséphine Aigrette Impériale項鍊，以梨形切割鑽石線條延伸出的項鍊，如鑽石瀑布在胸前奔放，凸顯優雅嫵媚的氣質，搭配同樣以梨形切割鑽石為主角的Joséphine Splendeur Impériale單鑽戒指，如同於指間為自己加冕，展現女神風範與貴氣。