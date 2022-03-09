20年咻一下就過去 這幾款設計竟然也20年了快來回味！

大S閃電情訂酷龍具俊曄，讓人不少翻起手機裡的電話號碼，更讓「20年」瞬間成為網路超熱關鍵字。歲月不一定是把殺豬刀，歲月也可以是祝福，將美好越陳越香。20年好像轉眼一瞬，但20年其實也離今日沒有太遠，這裡搜羅數款2002年問世的腕表，即便20年過去了，讓美好依舊如昔。

一、「大飛」火氣依舊 IWC 5002大型飛行員腕表

誰沒年少輕狂過？但是此「大飛」不是年少街頭的阿弟仔，而是2002年推出、萬國表（IWC）的「大型飛行員腕表」（Big Pilot）Ref.5002。這枚腕表從一款1940年代的軍用腕表得到靈感，超大的46.2毫米尺寸，還原了1940年的霸氣、並擁有八天的動力儲存。六點鐘方向並有著日期視窗，加上簡明、易讀的面盤設計語彙，再過20年直到2042？相信依然經典。

二、「偏心」就是愛月 朗格Lange 1月相腕表

誰說萬物世事一定公平？人的心室也普遍位在胸腔左側、普遍「偏心」。幾乎等同德國製表「最高級」同義詞的朗格（A.Lange & Sohne），在2002年時推出了Lange 1系列Lange 1 Moon Phase月相腕表。維持了Lange 1系列經典的大日期窗（big-date）、偏心顯示等設計，再將月相功能加入面盤的五點鐘方向。其所搭配的L.121.3自製機芯，其精確度可達122.6年才有一天的月相周期誤差，非一般精密、令人讚嘆。

三、「大師」身手不凡 積家Master Compressor腕表

2002年時，積家（Jaeger-LeCoultre）的Master Compressor大師系列腕表問世，當年包含例如型號Q1703140、Q1702440的表款都散發鮮明的運動、潛水風格；但如果你前往官網以關鍵字搜尋卻不會得到進一步消息，原來因為該系列表款已經停產，相似的風格則有Polaris系列接棒。只能說舊愛或許很美，而喜歡...就要當下把握！

同場加映：其實2002年除了三只腕表，還有這兩件事也值得一提。

一、沛納海Neuchâtel表廠新建成

沛納海的歷史，2002年是重要一章，因為Neuchâtel表廠正是在2002年落成，並在三年後的2005推出自製機芯P.2002，選用的數字正是Neuchâtel表廠的落成年份，也為20年後沛納海所有的自製機芯，寫下重要的年代註記。

二、火紅鮮明 ORIS正字商標