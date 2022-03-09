快訊

俄烏戰爭引發美中俄三強角力 南韓新總統的燙手山芋

不只郭董預言缺電 張忠謀早為台積建最強不斷電系統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香菜比薩回歸？必勝客「比薩復活戰」開打 投票送比薩

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
必勝客曾推出「香菜皮蛋豬血糕比薩」，引發網路熱烈討論。圖／必勝客提供
必勝客曾推出「香菜皮蛋豬血糕比薩」，引發網路熱烈討論。圖／必勝客提供

屢次運用台灣料理元素，推出獵奇台味比薩的「必勝客」，即日起至3月14日期間，限時於官方粉絲團推出投票活動，針對創造網友熱烈討論的「香菜皮蛋豬血糕比薩」等3款比薩進行票選，獲得最高票者，將再度重新上市，讓當初來不及品嚐的民眾，有機會再次享受到台味比薩的滋味。參與投票者，還有機會免費獲得「6個大比薩」。

必勝客所推出的「HOT台味」系列比薩，經常在網路引發熱烈討論，且因採限時限量供應，因此常有許多粉絲來不及吃到就已經銷售一空。為了滿足消費者，因此必勝客至3月14日前舉辦票選活動，每位參選比薩均有自己的代號與政見，更添票選樂趣。

其中參賽者1號「香菜皮蛋豬血糕比薩」，因食材特殊而引發FB、IG瘋狂洗版，並且引發正反兩派爭論；2號「總舖師三杯雞比薩」則致力翻玩台式熱炒店的靈魂料理；3號「花好月圓花生湯圓比薩」將喜宴甜點做成比薩，同樣也引起熱烈討論。

凡於投票活動中獲得最高票的比薩口味，將於未來重新復活上市。另外凡參與投票者，將有機會獲得6個大比薩免費兌換序號，共計抽出3位幸運得主。必勝客也預告，今年也會持續開發台灣各地美味，推出升級版的「逗陣HOT台味」系列比薩。

必勝客現舉行票選活動，獲得最高票的口味，將可重新上市。圖／必勝客提供
必勝客現舉行票選活動，獲得最高票的口味，將可重新上市。圖／必勝客提供

必勝客 投票 香菜

延伸閱讀

必勝客「18款大比薩」199起！隱藏版比薩限51間開賣

俄烏開戰...黃偉哲臉書貼文：共機2度擾台 為香菜文道歉

俄烏戰爭人命關天 黃偉哲竟提「我很喜歡香菜」挨批消費戰爭

今天是國際討厭香菜日 研究揭密它是香是臭跟你的基因有關

相關新聞

香菜比薩回歸？必勝客「比薩復活戰」開打 投票送比薩

屢次運用台灣料理元素，推出獵奇台味比薩的「必勝客」，即日起至3月14日期間，限時於官方粉絲團推出投票活動，針對創造網友熱...

新馬辣「草莓吃到飽」登場！限時14天、僅限9間店

愛吃草莓的民眾，準備好享受「草莓吃到飽」了嗎？馬辣集團繼於「馬辣」推出草莓季活動後，自即日起至3月22日期間，限時再於「...

全家便利商店獨家新推韓國「冰烤地瓜風味冰棒、鯊魚哈密瓜夾心冰棒」

近日太陽露臉，正是品嘗新冰的好時機，全家便利商店搶攻氣溫商機，提早發動夏季冰品聯促活動，即日起推出首波新品，囊括來自台、...

宋慧喬代言美出新高度 時尚女皇比鑽石還耀眼奪目

法國皇室御用珠寶品牌Chaumet發布品牌牌大使宋慧喬今年最新形象照，以「時尚女皇」過人的魅力，一身簡約大方的身V黑色禮...

20年咻一下就過去 這幾款設計竟然也20年了快來回味！

大S閃電情訂酷龍具俊曄，讓人不少翻起手機裡的電話號碼，更讓「20年」瞬間成為網路超熱關鍵字。歲月不一定是把殺豬刀，歲月也...

米其林星廚以法料手法做冰品 MINIMAL推出春季新口味

台中米其林一星餐廳「澀Sur-」所打造的冰品及甜品品牌「MINIMAL」，推出以「花草」為主題的6款春季新口味，透過法式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。