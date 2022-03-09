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香菜比薩回歸？必勝客「比薩復活戰」開打 投票送比薩
屢次運用台灣料理元素，推出獵奇台味比薩的「必勝客」，即日起至3月14日期間，限時於官方粉絲團推出投票活動，針對創造網友熱烈討論的「香菜皮蛋豬血糕比薩」等3款比薩進行票選，獲得最高票者，將再度重新上市，讓當初來不及品嚐的民眾，有機會再次享受到台味比薩的滋味。參與投票者，還有機會免費獲得「6個大比薩」。
必勝客所推出的「HOT台味」系列比薩，經常在網路引發熱烈討論，且因採限時限量供應，因此常有許多粉絲來不及吃到就已經銷售一空。為了滿足消費者，因此必勝客至3月14日前舉辦票選活動，每位參選比薩均有自己的代號與政見，更添票選樂趣。
其中參賽者1號「香菜皮蛋豬血糕比薩」，因食材特殊而引發FB、IG瘋狂洗版，並且引發正反兩派爭論；2號「總舖師三杯雞比薩」則致力翻玩台式熱炒店的靈魂料理；3號「花好月圓花生湯圓比薩」將喜宴甜點做成比薩，同樣也引起熱烈討論。
凡於投票活動中獲得最高票的比薩口味，將於未來重新復活上市。另外凡參與投票者，將有機會獲得6個大比薩免費兌換序號，共計抽出3位幸運得主。必勝客也預告，今年也會持續開發台灣各地美味，推出升級版的「逗陣HOT台味」系列比薩。
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