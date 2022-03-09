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米其林星廚以法料手法做冰品 MINIMAL推出春季新口味

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
MINIMAL位於台中市西區美村路巷弄，內部氛圍優雅極簡。圖／摘自MINIMAL官方臉書。
MINIMAL位於台中市西區美村路巷弄，內部氛圍優雅極簡。圖／摘自MINIMAL官方臉書。

台中米其林一星餐廳「澀Sur-」所打造的冰品及甜品品牌「MINIMAL」，推出以「花草」為主題的6款春季新口味，透過法式現代料理的手法，打造季節冰品。主廚林佾華透過官方臉書表示：「我們春季以『花草』做為主題，呈現花草的清新，並在不同風味組合中，釋放花朵的甜香以及草的青澀。」

在6款春季新口味當中，「葡萄柚、鐵觀音、山茼蒿」以葡萄柚的酸甜、清苦，銜接山茼蒿淡雅香氣，並以鐵觀音熟火茶香擴展層次。

「龍眼花、佛手柑、青蘋果」以龍眼花的馥郁蜜香作為主體，添上佛手柑柑橘皮、花的香氣，最後以青蘋果清新果酸結尾。

「蓮霧、荔枝、天竺葵」則以蓮霧的溫柔淡香作為介質，銜接荔枝的甜與天竺葵似玫瑰的草本香氣，呈現出優雅版本的經典組合「玫瑰荔枝」。

「香草、玉蘭花、焦糖」的大溪地香草，有著細緻的花果清香，綴以玉蘭花高雅芬芳，最後以較為焦苦的焦糖作為尾韻，收斂甜感。

「松針、苦茶油、青草」著重於松針草木調的清冽香氣，輔以苦茶油甘醇清香；青草賦予餘韻，整體呈現內斂細緻的風味。

「芝麻、桂花、鹽麴」則以芝麻作為主軸，添入桂花托起較為厚實沈重的芝麻香氣，並以鹽麴、米漿增添微微發酵鮮鹹賦予更多層次。

MINIMAL提供內用、外帶及禮盒宅配服務，內用為套餐形式，需提前預約。

「葡萄柚、鐵觀音、山茼蒿」。圖／摘自MINIMAL官方臉書。
「葡萄柚、鐵觀音、山茼蒿」。圖／摘自MINIMAL官方臉書。
「龍眼花、佛手柑、青蘋果」。圖／摘自MINIMAL官方臉書。
「龍眼花、佛手柑、青蘋果」。圖／摘自MINIMAL官方臉書。

荔枝 冰品 苦茶油

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