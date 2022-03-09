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搶百億商機！「來拌麵」摘星、「巷口拌麵」首創儀式感

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
漢來美食「來拌麵」椒麻醬香參加2022年「International TasteInstitute比利時優秀味覺獎章」的評鑑，成績甫於日前發表，獲得風味絕佳二星認證，分數達80.3。圖／漢來美食提供
漢來美食「來拌麵」椒麻醬香參加2022年「International TasteInstitute比利時優秀味覺獎章」的評鑑，成績甫於日前發表，獲得風味絕佳二星認證，分數達80.3。圖／漢來美食提供

宅食經濟當道，加上疫情久久不去，「拌麵」成了熱門好生意，從藝人、名廚到飯店、餐廳瘋狂推各種拌麵品牌，產值也逐年成長，連年突破百億元商機。除了比名氣、拚人氣，漢來美食的「來拌麵」還摘下國際美食界米其林獎iTQi二星，全新拌麵品牌「巷口拌麵」則主打全新「醒、拌、聞、品」的「拌麵儀式感」。

2019年新冠疫情爆發，去年全台升三級警戒，餐飲型態順勢轉型，宅經濟崛起，各飯店餐廳紛推外帶與冷凍、常溫食品，其中，漢來美食成立乾拌麵品牌「來拌麵」，椒麻醬香口味還連兩年被「美國泡麵達人」里納許列入「台灣十大快煮麵排行」。日前參加2022年International Taste Institute比利時優秀味覺獎章評鑑，也榮獲風味絕佳二星認證。

伴隨摘星，「來拌麵」的新口味酸辣粉正式上市，3月底前漢來美食網路商城推出首賣優惠，凡購買2袋即享免運、另加贈胡麻椒香口味來拌麵乙包。

漢來美食中餐品牌長羅嶸研發的酸辣粉，以傳統川式口味為基礎，「酸」是以糯米醋混合烏醋調製，結合成最適中的酸韻；「辣」則以紅蔥油、麻辣紅油、香料等調配，香氣完整釋放；寬粉則是綠豆混合馬鈴薯澱粉製成，品牌強調，滾水煮5分鐘輕鬆可食，每包熱量僅311大卡，「應該很有競爭力。」

全新拌麵品牌「巷口拌麵」也看準這波快煮趨勢，以及台灣人無辣不歡的飲食習慣，推出人氣口味「紅油椒麻」、「香辣厚麻醬」，並配上4分鐘 X 4步驟自主儀式「醒、拌、聞、品」重新定義拌麵的儀式感。即日起於康是美全台上市，新品售價4入199元。

巷口拌麵表示，據調查，坊間拌麵口味以辣味與麻醬最受歡迎，其中椒麻、麻醬更是人氣居高不下的熱搜關鍵字詞，顯示醬料口味在拌麵裡扮演著舉足輕重的關鍵角色。巷口拌麵於是研發獨門秘製「川式辣子椒香紅油」，看得見也吃得到辣椒籽，結合紅花椒的香酥麻感、椒味鮮香，加入整條細磨成粉的子彈椒疊加多層次辣味，再融合經典紅蔥油作為隱味，透過冷油靜置熟成製程完整保留辣椒原籽原味誘人香氣，主打別具一格的「辣」食尚。

「醒」指的是「倒出醬料，喚醒自主儀式」。圖／巷口拌麵提供
「醒」指的是「倒出醬料，喚醒自主儀式」。圖／巷口拌麵提供
「來拌麵」新口味酸辣粉，搶在春季清爽開胃上市。圖／漢來美食提供
「來拌麵」新口味酸辣粉，搶在春季清爽開胃上市。圖／漢來美食提供
「巷口拌麵」打造看得見吃得到辣椒籽的乾拌麵，再建議以「醒、拌、聞、品」四步驟重新定義拌麵儀式感。圖／巷口拌麵提供
「巷口拌麵」打造看得見吃得到辣椒籽的乾拌麵，再建議以「醒、拌、聞、品」四步驟重新定義拌麵儀式感。圖／巷口拌麵提供

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