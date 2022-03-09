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38過後還有優惠 豐FOOD百匯女性專屬「買一送一」
以「吃到飽」攻佔人氣排行榜的豐FOOD海陸百匯，3月8日國際婦女節之後還有優惠，整個3月的平日午餐、下午餐、晚餐3個餐期，女性朋友消費全部「買一送一」；活動期間，以成人原價消費的女性即可直接獲得餐券1張，即使1人前來照樣享優惠。
3月Women豐活動正好搭上酸甜草莓季，可無限量享用豐FOOD知名的天使蝦、烤生蠔、現切牛排等經典料理，還可以品嘗新鮮草莓與多國料理的創意滋味，從美式加州草莓捲、義式草莓波蘿披薩、西式地絨芥茉鱸魚襯草莓果、日式泥草莓手捲等多達15款草莓料理。
此外，3/17(四)、3/29(二)還將連辦兩場「龍蝦之夜」，現場無限量供應生凍活龍蝦、和牛握壽司、干貝、羊排、龍膽石斑等料理吃到飽；業者表示，為顧及服務品質，僅限量提供200個座位。3/23(三)另有一場「小小廚師」體驗營，限量30位小朋友報名手做繽紛蛋糕及夢幻調飲。
豐FOOD海陸百匯
地址：台北市中山區植福路8號
電話：02-8502-0555
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