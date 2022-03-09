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半島歌謠祭3月18日登場 上千人齊聚恆春古城齊「聲」出擊

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
一年一度的半島歌謠祭， 3月18日至20日在恆春鎮西門廣場登場。圖／屏東縣府文化處提供
一年一度的半島歌謠祭， 3月18日至20日在恆春鎮西門廣場登場。圖／屏東縣府文化處提供

一年一度的半島歌謠祭， 3月18日至20日在恆春鎮西門廣場登場，今年跨國邀請曾參與漫威電影的作曲家Bobby Tahouri、台北愛樂管弦樂團及上千位在地人一起帶來「半島火花」；無獨有偶工作室劇團將民謠結合現代光影戲；「半島來跳舞」由微光製造將傳統歌謠融合舞蹈，還有每年最受歡迎的「詩市集」、「老調新聲」，是一場融合流行、爵士、交響樂等多元曲風，走向世界音樂節的大型慶典。

屏東縣政府表示，今年半島歌謠祭五大亮點之一，19日晚上7點半登場「半島火花」，邀請曾參與漫威電影的作曲家Bobby Tahouri，加入半島的自然氣息及氛圍，將恆春民謠改編為「恆春山海交響曲」，並由編制51人的台北愛樂管弦樂團現場演出。其中更號召恆春半島超過20個單位、1010位在地人共同參與，在露天星空下，展開一場東西融合的音樂饗宴，將地方對傳統民謠的熱情與喜愛，齊聲傳遞給每一位觀眾。

「傳統」和「流行」的交流，一直是半島歌謠祭核心精神，將流行音樂元素與傳統老調混搭，重新演繹的歌曲保有老旋律的熟悉，更有新曲調的驚奇，今年「老調新聲」邀請到台灣知名音樂人李英宏及數字搖滾樂團大象體操，分別將民謠曲調中的「牛母伴」和「守牛調」改編，全新創作將在半島歌謠祭中首次亮相。

光影戲「朵朵的禮物」改編自滿州民謠及在地阿嬤的真實故事，由無獨有偶工作室劇團及半島孩童共同以現代光影戲的方式亮相；〈半島來跳舞〉將傳統歌謠融入在地聲響，由微光製造編舞家王宇光和半島媽媽們共同創作，呈現廣場舞與現代舞交融的全新火花，邀請民眾跟媽媽們一起大跳一場。

每年極受歡迎的「詩市集」是阿嬤的即興舞台，小吃歌詞入演唱，大家即可體驗傳統民謠的街頭互動感受。半島歌謠祭的活動現場不但能夠聽音樂，還有好吃好玩的市集可以逛。

3月18日至20日為期三天的半島歌謠祭，在復古味濃厚的環形古城圍繞下，聯合半島在地學童、民謠傳藝師大動員，邀請民眾體驗老派與潮流並濟「半島歌謠祭」，更多活動資訊請上文化處FB查詢www.facebook.com/ptcultural

一年一度的半島歌謠祭， 3月18日至20日在恆春鎮西門廣場登場，其中號召恆春半島超過20個單位、1010位在地人共同參與，在露天星空下，展開一場東西融合的音樂饗宴。圖／屏東縣府文化處提供
一年一度的半島歌謠祭， 3月18日至20日在恆春鎮西門廣場登場，其中號召恆春半島超過20個單位、1010位在地人共同參與，在露天星空下，展開一場東西融合的音樂饗宴。圖／屏東縣府文化處提供
一年一度的半島歌謠祭， 3月18日至20日在恆春鎮西門廣場登場。圖／屏東縣府文化處提供
一年一度的半島歌謠祭， 3月18日至20日在恆春鎮西門廣場登場。圖／屏東縣府文化處提供
一年一度的半島歌謠祭， 3月18日至20日在恆春鎮西門廣場登場。圖／屏東縣府文化處提供
一年一度的半島歌謠祭， 3月18日至20日在恆春鎮西門廣場登場。圖／屏東縣府文化處提供

恆春 樂團 屏東縣政府

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