微縮人生高雄場閉展倒數 4月10日前把握最後機會

集結日本五度「電視冠軍」山田卓司 和台灣「微縮模型冠軍」鄭鴻展，模型界超強棒卡司合作展出60餘件微型作品，更獨家呈現鄭鴻展2件新作，「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」台灣最終站在高雄，進入最後閉展倒數，4月10日前在國立科學工藝博物館第四特展廳展出，粉絲要把握最後參觀機會。

鄭鴻展此次帶來新作品「流光似水」、「疫情指灰中心」與南部粉絲見面，其中「疫情指灰中心」微縮了這一年來對指揮中心記者會的記憶，作品中2.5吋迷你電視配合真正的指揮中心記者會時間，每天下午2點會播放疫情宣導影片，打開全新觀展視角，欣賞作品過程充滿療癒趣味。

特展總共分為宅男的房間、真實與再現、共通的記憶、昭和風情畫、模型奇想集等五大區，集結山田卓司與鄭鴻展60餘件作品，大師將日常生活用微縮的方式真實呈現，無論是時事創造靈感、還是復古懷舊風情，都帶領觀眾用不同角度探索迷你世界。展區另打造日式懷舊街道，處處充滿濃厚昭和風格，彷彿一秒到日本，還可以走進放大版場景，化身作品主角，模仿模型中的情景拍照打卡。

主辦單位聯合數位文創表示，根據現場問卷調查，觀展滿意度達98%創下新高，建立口碑、好評。展覽還限定推出贈獎優惠活動，現場購票或打卡送贈品，3月購票抽好禮，讓大家有機會收藏趣味十足的微縮場景組，另外憑展覽紙本票根可至全台多那之咖啡享飲品買一送一（高雄華榮、澎湖馬公店除外），憑多那之咖啡紙本發票現場購票可享優惠票價。