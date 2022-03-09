螞蟻腰配蝴蝶結 Jennie變「暗黑蘿莉塔」看香奈兒大秀

香奈兒秋冬大秀昨晚在巴黎大皇宮登場，藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）本季將重心放在品牌標誌性的「斜紋軟呢」面料上，透過各種多變的演繹手法，讓這個向來大多被賦予「成熟」風格的材質以更豐富的姿態示人，無論是鮮豔的多種色彩或是不同剪裁的設計，都能讓穿者展現獨特性格。

「我們追隨嘉柏麗香奈兒女士（Gabrielle Chanel）的腳步遊歷River Tweed（特威德河），試著將沿途自然美景的色調以斜紋軟呢具體重現。像是一件粉紅色長版外套，繽紛織入藍色與紫色細節，或是閃爍細緻金色光澤的酒紅色斜紋軟呢套裝。香奈兒女士漫步於蘇格蘭鄉間時，想必也會留心蒐集蕨類植物和花卉，藉此啟發當地工匠去創造出她夢想中的瑰麗布料。」維吉妮維婭透露關於本次創作靈感的故事，她也把香奈兒女士當年穿上西敏公爵 (Duke of Westminster) 的外套這段浪漫故事注入設計，「沒有比穿上愛人的衣服更性感的事了。當然，如此擁抱當下的舉措不分年代且令我醉心，而正是香奈兒品牌賦予斜紋軟呢女性魅力的詮釋新生。」

其實早在卡爾拉格斐的時代，香奈兒的斜紋軟呢就隨著每一季不同的創作主題不斷挑戰嶄新的呈現方式，各種細節的變化都能賦予這個經典面料前所未有的面貌。像是各異其趣的扣子、結合不同材質融入編織手法、多色彩的碰撞等等。而本季在特威德河自然美景的啟發下，維吉妮維婭將被薄霧籠罩的河岸、清澈的河水、斑剝的紅磚橋、枯木與繁花等，幻化為斜紋軟呢單品，他們變身成點綴著藍紫色亮片的粉紅色大衣、草綠混搭駝色的格紋洋裝、花朵圖騰外套等，和秀場背景彩色的CHANEL字樣相映成趣。同時，維吉妮維婭也把1960年代英倫風情與那些鮮豔多彩的唱片封面特色巧妙注入設計中，讓整個系列配色顯得更明媚搶眼。

在配件方面，當然也非常切題地推出多款斜紋軟呢面料包款，但鞋子則是主打雙C Logo的雨靴，有長筒和短筒兩種款式，搭配斜紋軟呢服飾流露出混搭的率性。