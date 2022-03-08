想喝隨時來！一之軒再戰科技 24小時咖啡烘焙智能小站

今年邁入第42年的台北時尚烘焙一之軒，今年與第18屆國家品質玉山首獎及2021台灣金玉獎的訊田股份有限公司合作，推出全台第一家24小時「i Quick極品咖啡烘焙智能小站」，首站就設立在台北南京三民捷運站前的一之軒南京店，再次挑戰數位自動化的應用。

一之軒時尚烘焙1980年在師大路創立，過去專注在經營烘焙品項，透過數據後發現，消費者希望一站購足的需求日益擴增，但門市人員要在繁複的商品補貨陳列與快速結帳過程中，同時要做好一杯咖啡，難免會有力不從心的時候，例如杯蓋沒蓋緊，比例沒調好，給錯客人等憾事發生。

而在後疫情時代，一之軒發現，消費者非常在乎手部接觸商品的衛生安全，因此透過訊田公司提供的「AUTOCAFE技術」，將機器手臂、全自動咖啡設備、製冰機、POS系統、多元支付、電子發票等多功能整合，同時結合智能櫃，打造符合一之軒的智慧零售整合方案，精準調配出完美比例的咖啡，並且透過各種感知器，得知何時該補充物料，讓每一杯咖啡都能製作出專業咖啡師的特調風味。

一之軒也提到，訊田公司特別改造AUTOCAFE機台變成雙出口，在門市營業時間內可在店內與店外同時提供服務。除了咖啡之外，還有販售一之軒熱銷商品，如丹麥菠蘿、手工麻糬、蛋塔等招牌品項，從麵包到西點蛋糕，多元化的選擇一應俱全，24小時的營業時間讓消費者在非門市服務時間也能隨時取得各類的烘焙商品。

一之軒表示，「i Quick咖啡烘焙智能小站」特別與台灣專屬的咖啡專家「極品莊園咖啡COFFEELAND」合作，是目前台灣唯一從種子開始分析，用科技應用來找出咖啡香，結合專業杯測師團隊的敏銳感官，以及烘豆職人的精準烘焙，將各產區咖啡豆拚配出最佳風味的職人咖啡團隊。

值得一提的是，一之軒本次合作推出繽紛果香風味，顛覆黑咖啡苦澀印象，入口帶有浪漫的甜蜜果香，酸值明亮而柔和，口感滑順帶有堅果風味，回甘的餘味令人著迷。