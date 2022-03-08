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史無前例在巴黎奧塞美術館辦秀！艾瑪史東產後絕美出席 LV秋冬女裝大秀發表

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
艾瑪史東（右2）出席路易威登2022秋冬大秀。圖／LV提供
艾瑪史東（右2）出席路易威登2022秋冬大秀。圖／LV提供

史無前例，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）成為第一個在巴黎奧塞美術館（the Musée d’Orsay in Paris）舉辦大秀的精品品牌，在蒐藏最多印象派藝術的空間中，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière再次交出亮眼的成績，由全球品牌大使暨韓國超模鄭浩妍開秀，她身穿八〇年代帥氣皮革外套、襯衫、領帶，邁開風流倜儻的步伐，也表現了Nicolas Ghesquière最擅長的垮而不塌寬肩剪裁，為這場精采大秀做了鏗鏘有力的開場。

大秀場地位於美術館舉辦內的中央中殿、弧形曲線長廊（Galerie Courbet），以極簡主義表現舞台藝術，凸顯古典建築風格，這座在1900年舉辦世界博覽會之際落成的建築，於1978年列為歷史古蹟，Nicolas Ghesquière表示，「不論是具代表性的大鐘、館藏大師畫作，或是在巴黎的獨特地位，這裡都是一處最具代表性的文化場域，我真心感激能夠在奧賽博物館展示時裝新系列，這座博物館始終是我靈感的泉源。」除了在奧塞美術館辦秀的創舉，因《魷魚遊戲》爆紅的鄭浩妍在開場時近乎獨秀的尊寵，整個畫面都是她帥氣俐落的身影，也令人對2022秋冬大秀留下深刻印象，看秀的明星還包括克蘿伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）、 艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、茱莉安摩爾（Julianne Moore），以及去年才當媽媽、狀態極佳的艾瑪史東（Emma Stone）。

「測試、嘗試、玩耍、感知、嚮往、渴望......，就是要盡情發揮、沒有限制。」是這場大秀的創意核心，師法自電影《安妮霍爾》時期的領帶、襯衫和寬鬆的男士西褲，成了秀上搶眼的單品，尤其是領帶，讓人想起茱莉亞羅勃茲在電影《麻雀變鳳凰》中那一句，「愛德華（李察吉爾）會喜歡那條領帶的。」浮誇華麗的寬版領帶很帥、有一點壞，奢華而不無聊，穿在女士們身上、搭配領巾，成了另一種耐人尋味的性感。而精緻面料的褲裝，搭襯俐落的皮衣、oversized西裝外套、精緻的短版寬肩大衣，更有一種八〇年代港星的穿搭風韻，時髦、率真而且自我。

始終鍾情於古典主義混搭未來感的Nicolas Ghesquière，在本季以時尚攝影師David Sims從1990年代開始拍攝的原始肖像畫作為襯衫、Polo衫的印花，他堪稱是拍過最多名人肖像的時尚攝影師之一，從設計師、超模到好萊塢明星，都是他擅長發揮的藝術面孔，帶著古典主義的凝練之美，卻又表現出現代感，也成為秋冬女裝上的印花表現，搭襯浪漫的絲綢裙裝，以冷洌與溫柔、黑白與多彩、硬挺和飄逸作為造型的對立，輕鬆表現當代女性灑脫又浪漫的一面。

連身裙的結構，延伸自設計師鍾愛的繭型輪廓，搶眼的橄欖球條紋衫、搭配亮澤印花溜冰褲，腰間繫上編織毛衣，漫不經心的穿搭方式，像是從時光衣櫥裡抓了衣服就穿的自在，卻展現寫意愉悅的流暢感。包款靈感來自西裝套袋、收納袋，鮮活的花卉呼應褲裝的圖紋，像是青春期未完待續的活力，貫穿在服裝的氛圍之間，也實現了Nicolas Ghesquière「順從本能、無拘無束」的發想。

鄭浩妍為路易威登開秀，站上了人生中的高光時刻。圖／LV提供
鄭浩妍為路易威登開秀，站上了人生中的高光時刻。圖／LV提供
（左起）艾瑪史東、凱瑟琳丹尼芙、茱莉安摩爾、艾莉西亞薇坎德出席路易威登2022秋冬女裝秀。圖／LV提供
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八〇年代的帥氣穿搭風格，展現不著痕跡的性感。圖／LV提供
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結構別緻的都會風格裙裝，散發少女感的活潑俏麗。圖／LV提供
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垮而不塌的寬版剪裁，是Nicolas Ghesquière最擅長的設計之一。圖／LV提供
垮而不塌的寬版剪裁，是Nicolas Ghesquière最擅長的設計之一。圖／LV提供
路易威登是首個在巴黎奧塞美術館辦秀的精品品牌。圖／LV提供
路易威登是首個在巴黎奧塞美術館辦秀的精品品牌。圖／LV提供
時尚攝影師David Sims拍攝的肖像畫成為服裝印花。圖／LV提供
時尚攝影師David Sims拍攝的肖像畫成為服裝印花。圖／LV提供
橄欖球條紋衫、搭配亮澤印花溜冰褲、繫上編織毛衣，呈現漫不經心的灑脫。圖／LV提供
橄欖球條紋衫、搭配亮澤印花溜冰褲、繫上編織毛衣，呈現漫不經心的灑脫。圖／LV提供
疊搭領帶、襯衫、西裝、大衣，路易威登秋冬女裝超帥氣。圖／LV提供
疊搭領帶、襯衫、西裝、大衣，路易威登秋冬女裝超帥氣。圖／LV提供
肖像印花搭襯浪漫的絲綢裙裝、褲裝，輕鬆演繹當代女性自我又浪漫的一面。圖／LV提供
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義大利網紅Chiara Ferragni在迪士尼樂園玩耍後也前往路易威登看秀。圖／LV提供
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衝突對立的冷洌與溫柔、黑白與多彩，表現出浪漫情懷。圖／LV提供
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Petite Malle變出風琴夾，造型新穎有趣。圖／LV提供
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獨特、隨意的比例，讓秋冬女裝顯得無拘無束。圖／LV提供
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克蘿伊摩蕾茲現身路易威登秋冬女裝發表。圖／LV提供
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包款的浪漫印花和剪裁洗鍊的服裝，表現出對比的層次感。圖／LV提供
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去年才剛生完小孩的艾瑪史東，以絕佳狀態出席路易威登秋冬大秀發表。圖／LV提供
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路易威登是首個在巴黎奧塞美術館舉辦時裝秀的品牌。圖／LV提供
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演出《美國恐怖故事》的邪氣男星Cody Fern以超浮誇的性感造型現身。圖／LV提供
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