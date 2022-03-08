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露營控注意！KIRIN麒麟月 啤酒周邊加價購輕鬆入手

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
台灣麒麟KIRIN從3月9日開始推出「春FUN野營趣」活動，讓人在戶外也能享受宛如在日本的露營、賞櫻之樂。圖 / 台灣麒麟KIRIN提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣麒麟KIRIN從3月9日開始推出「春FUN野營趣」活動，讓人在戶外也能享受宛如在日本的露營、賞櫻之樂。圖 / 台灣麒麟KIRIN提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每到春天，即便只是在公園、郊外的草皮坐下，都讓人野餐、休憩的興緻高昂。台灣麒麟KIRIN從3月9日開始在7-11獨家推出麒麟月「春FUN野營趣」活動，並推出旗下台灣獨家Bar啤酒的聯名野營休閒椅或聯名野營休閒帳篷，讓人在戶外時光，也能享受宛如在日本的露營、賞櫻之樂。

台灣麒麟KIRIN旗下包含台灣自創品牌Bar BEER、KIRIN一番搾、淡麗GREEN LABEL等多款暢銷啤酒，各自擁有易飲暢飲、新鮮一番搾、在熱量上相對清爽宜人等不同特色；即日起，只要購買指定品項的4或6罐裝，即可以129元的加價購，購入具有「太會玩了BAR」塗裝的輕巧型帳篷，或有黃色民族風圖騰的野餐椅。

除此之外，針對台灣KIRIN旗下的其他指定飲品任五瓶，再免費贈送卡娜赫拉書本旅行收納包或可愛陶瓷盤，讓野餐更添可愛情調。活動將從3月9日（三）為止，直到4月5日（二）為止。活動商品有限，並以實際各門市庫存為主，更多詳情，則可登入台灣麒麟官方臉書或網站查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣KIRIN旗下的其他指定飲品任五瓶，再免費贈送卡娜赫拉書本旅行收納包或可愛陶瓷盤，讓野餐更添可愛情調。圖 / 台灣麒麟KIRIN提供
台灣KIRIN旗下的其他指定飲品任五瓶，再免費贈送卡娜赫拉書本旅行收納包或可愛陶瓷盤，讓野餐更添可愛情調。圖 / 台灣麒麟KIRIN提供
「春FUN野營趣」的活動將從3月9日（三）為止，直到4月5日（二）為止。活動商品有限，並以實際各門市庫存為主。圖 / 台灣麒麟KIRIN提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「春FUN野營趣」的活動將從3月9日（三）為止，直到4月5日（二）為止。活動商品有限，並以實際各門市庫存為主。圖 / 台灣麒麟KIRIN提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

野餐 酒駕 露營

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