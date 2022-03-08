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可愛又優雅 年度色「長春花藍」包包正當紅！
今年色彩權威機構Pantone公布的年度色是Very Peri「長春花藍」，是一種溫暖優雅的紫色調。隨著春夏時節到來，許多品牌也推出新色包款，一系列呼應「長春花藍」的紫色系，傳遞柔和浪漫的氛圍。
PRADA今年為多款包款都換上紫色，像是人氣商品之一的Re-Edition 2005、Cleo系列手袋等等，還有非常有夏日氣息的珠片網布手提袋和亮片裝飾版的腋下包，清新、華麗風格兼具，滿足多種造型搭配需求。
而Bottega Veneta標誌性的Pouch雲朵包、Cassette卡帶包等等，同樣也在今年推出了紫色款，連時尚品味備受推崇的小賈斯汀老婆海莉比伯也愛不釋手。同集團的Balenciaga則是將紫色結合鏡面元素，展現未來感。
Burberry的Lola包，以及Versace的La Medusa系列包款，也都以更顯夢幻的棉花糖果紫呈現，搭配鍊條背帶或是圓形包身等設計，相信一定會擄獲不少喜歡甜美穿搭風的消費者。
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