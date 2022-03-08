快訊

北市派出所所長涉溢領防疫接種站獎金 檢方貪汙偵辦中

你家也受惠了嗎？高鐵、捷運、輕軌 近年重大交通建設一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可愛又優雅 年度色「長春花藍」包包正當紅！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
今年色彩權威機構Pantone公布的年度色是Very Peri「長春花藍」，許多品牌也推出新色包款，一系列呼應「長春花藍」的紫色系，傳遞柔和浪漫的氛圍。圖／品牌提供、摘自官網、IG
今年色彩權威機構Pantone公布的年度色是Very Peri「長春花藍」，許多品牌也推出新色包款，一系列呼應「長春花藍」的紫色系，傳遞柔和浪漫的氛圍。圖／品牌提供、摘自官網、IG

今年色彩權威機構Pantone公布的年度色是Very Peri「長春花藍」，是一種溫暖優雅的紫色調。隨著春夏時節到來，許多品牌也推出新色包款，一系列呼應「長春花藍」的紫色系，傳遞柔和浪漫的氛圍。

PRADA今年為多款包款都換上紫色，像是人氣商品之一的Re-Edition 2005、Cleo系列手袋等等，還有非常有夏日氣息的珠片網布手提袋和亮片裝飾版的腋下包，清新、華麗風格兼具，滿足多種造型搭配需求。

而Bottega Veneta標誌性的Pouch雲朵包、Cassette卡帶包等等，同樣也在今年推出了紫色款，連時尚品味備受推崇的小賈斯汀老婆海莉比伯也愛不釋手。同集團的Balenciaga則是將紫色結合鏡面元素，展現未來感。

Burberry的Lola包，以及Versace的La Medusa系列包款，也都以更顯夢幻的棉花糖果紫呈現，搭配鍊條背帶或是圓形包身等設計，相信一定會擄獲不少喜歡甜美穿搭風的消費者。

許路兒背Versace La Medusa粉紫色斜背包。圖／摘自IG
許路兒背Versace La Medusa粉紫色斜背包。圖／摘自IG
Cleo拋光皮革揭蓋掛肩袋，78,000
Cleo拋光皮革揭蓋掛肩袋，78,000
珠片網布手提袋，70,000元。圖／摘自PRADA官網
珠片網布手提袋，70,000元。圖／摘自PRADA官網
La Medusa粉紫色圓形斜背包，36,500元。圖／Versace提供
La Medusa粉紫色圓形斜背包，36,500元。圖／Versace提供
Re-Edition 2000年復刻版珠片綴飾再生尼龍迷你手袋，56,000元。圖／摘自PRADA官網
Re-Edition 2000年復刻版珠片綴飾再生尼龍迷你手袋，56,000元。圖／摘自PRADA官網
小號羔羊皮Lola包，69,000元。圖／摘自Burberry官網
小號羔羊皮Lola包，69,000元。圖／摘自Burberry官網
Mini Pouch霧面小牛皮迷你手拿包，58,000元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Pouch霧面小牛皮迷你手拿包，58,000元。圖／Bottega Veneta提供
La Medusa粉紫色斜背包，47,500元。圖／Versace提供
La Medusa粉紫色斜背包，47,500元。圖／Versace提供
小號羔羊皮Lola包，69,000元。圖／摘自Burberry官網
小號羔羊皮Lola包，69,000元。圖／摘自Burberry官網
再生尼龍Re-Edition 2000年復刻版迷你手袋，30,000元。圖／摘自PRADA官網
再生尼龍Re-Edition 2000年復刻版迷你手袋，30,000元。圖／摘自PRADA官網
海莉比伯背帶藍紫色Pouch雲朵包。圖／Bottega Veneta提供
海莉比伯背帶藍紫色Pouch雲朵包。圖／Bottega Veneta提供

標誌

延伸閱讀

網友讚「根本少女」！孫芸芸大露性感螞蟻腰

妮可基嫚狠撞小29歲女星輸慘？辣穿「省布料」中空裝反應兩極　網：造型師出來謝罪

低腰穿法捲土重來？MIU MIU「露半球」中空裝名人搶穿　潤娥PK小賈辣妻誰勝出？

正牌代言人威嚴！潤娥「俐落中空裝」展11字腹肌，不讓李瑜美、張員瑛專美於前

相關新聞

可口可樂大漲6元！zero、雪碧、芬達、美粒果同步調漲

不少民眾喜愛的「可口可樂」確定4月1日要漲價了，包括旗下的可口可樂zero、雪碧、芬達、美粒果等皆同步調漲，業者表示，因...

史無前例在巴黎奧塞美術館辦秀！艾瑪史東產後絕美出席 LV秋冬女裝大秀發表

史無前例，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）成為第一個在巴黎奧塞美術館（the Musée d’Orsay...

可愛又優雅 年度色「長春花藍」包包正當紅！

今年色彩權威機構Pantone公布的年度色是Very Peri「長春花藍」，是一種溫暖優雅的紫色調。隨著春夏時節到來，許...

RIMOWA助攻！讓你把每一天都過得像情人節

3月14日是傳統上的「白色情人節」，也是在2月14日被告白一方，要回送禮物的一天。但不管過去這段時間，你是否有和戀人一同...

新機芯、新合金！OMEGA 2022新品 5重點一次解密

瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）於昨日台灣時間晚上發表了2022年的全系列新品。而在多個系列、數十只新品中，又可歸納為以...

網友讚「根本少女」！孫芸芸大露性感螞蟻腰

2022秋冬巴黎時裝周來到最後階段，MIU MIU即將在台灣時間今晚九點推出秋冬大秀。之前已經在IG為Saint Lau...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。