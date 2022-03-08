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RIMOWA助攻！讓你把每一天都過得像情人節

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
RIMOWA近期更推出多元化的出行及收納產品，不但結合實用功能更以繽紛的色彩迎接春夏。圖／RIMOWA提供
RIMOWA近期更推出多元化的出行及收納產品，不但結合實用功能更以繽紛的色彩迎接春夏。圖／RIMOWA提供

3月14日是傳統上的「白色情人節」，也是在2月14日被告白一方，要回送禮物的一天。但不管過去這段時間，你是否有和戀人一同度過這浪漫的日子，奢華行李箱品牌RIMOWA、日系袋包LOJEL都推出了禮物指南，讓對方感受心意的同時，也像是天天都在過情人節。

白色情人節還不知道要送給心儀對象什麼禮物嗎？LOJEL旗下的Slash系列以「斜槓」之意命名，充滿簡約感的電腦包方正外型和棉質內襯、防水拉鍊能好好保護筆電，更使用100%可回收的Tyvek®材質，達到防潑水、耐磨又輕量。摺疊後背包則是結合大容量、多口袋、好收納三大特色，隨時可收起不占空間，容易清潔又抗菌。另外，針對有事業心的人們，則有URBO系列經典公事包和托特公事包，揉合年輕感與穩重感，輕巧的包身讓移動通勤更輕鬆，輕易展現優雅從容。

而RIMOWA近期更推出多元化的出行及收納產品，不但結合實用功能更以繽紛的色彩迎接春夏。新品涵蓋Personal系列之Personal Poly小包及Personal鋁鎂合金硬殼手拿包、Never Still系列包含袋款、卡夾、Packing Cube 收納包及iPhone 13 Pro/Pro Max手機殼。其中受到關注的Never Still系列推出全新墨綠色Flap Backpack翻蓋後背包，設有多個實用的內袋及外袋，並以帆布和同色羅紋布料襯裡製成，配以可調校長度的肩帶。

RIMOWA Never Still系列墨綠色翻蓋後背包52,700元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Never Still系列墨綠色翻蓋後背包52,700元。圖／RIMOWA提供

LOJEL URBO經典公事包。圖／LOJEL提供
LOJEL URBO經典公事包。圖／LOJEL提供

LOJEL Slash電腦包。圖／LOJEL提供
LOJEL Slash電腦包。圖／LOJEL提供

RIMOWA Personal Poly青竹綠小包41,400元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Personal Poly青竹綠小包41,400元。圖／RIMOWA提供

LOJEL URBO電腦後背包。圖／LOJEL提供
LOJEL URBO電腦後背包。圖／LOJEL提供

RIMOWA Personal鋁鎂合金硬殼手拿包37,400元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Personal鋁鎂合金硬殼手拿包37,400元。圖／RIMOWA提供

情人節 告白

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