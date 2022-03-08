新機芯、新合金！OMEGA 2022新品 5重點一次解密

瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）於昨日台灣時間晚上發表了2022年的全系列新品。而在多個系列、數十只新品中，又可歸納為以下五大重點，讓人一窺歐米茄關於時間、工藝、精密與創意的最新年度呈現。

一、暴力等級防水規格 6000米挑戰完成

手表的防水深度向來反應了品牌克服挑戰的決心。OMEGA曾在1932年推出首款潛水腕表、1948年推出首款海馬腕表，防水深度從100米起跳，並持續向300、600米挑戰。今年品牌帶來七款海馬（Planet Ocean）Ultra Deep系列的45.5毫米五級鈦金屬腕表，將防水深度一口氣推向6,000米並正式量產、史無前例。表款並具備多色面盤與陶瓷表圈的組合，其中更將膾炙人口的橘色表圈重新回歸，並可選擇100%以回收漁網再製作的NATO表帶，兼具強悍性能與永續意念。價格自37萬9,000元至40萬3,000元不等。

二、全新合金問世 O-MEGASTEEL

有了可量產的6,000米防水規格，使用的材質自也不可輕忽。為此OMEGA在Ultra Deep系列的其中六款，帶來以品牌名稱OMEGA混合精鋼Steel的「O-MEGASTEEL」高性能不鏽鋼合金。討喜、輕鬆、好記，並具有堅硬、潔白色彩，以及高抗腐蝕等特點，是OMEGA、也是當代瑞士鐘表產業的重要一步。

三、三尺寸、17色 每種眼影都有得配

顏色總能帶來豐富的造型變化，今年OMEGA像打翻調色盤一樣，一口氣在海馬（Aqua Terra）與星座（Constellation）兩個系列的28、34、41毫米三個尺寸中，一口氣帶來包含多達17種顏色！大西洋藍、月桂綠、砂岩、番紅花黃、赤土、海藍、潟湖綠、貝殼粉紅、淡紫、玫瑰紅、廣藿香紫、天空藍、抹茶綠、白、銠灰、漸層綠和酒紅...不管你的眼影、高跟鞋是哪種顏色？今年的OMEGA女表，肯定有得搭！

四、新機芯 9906同軸擒縱新亮相

研發成本原就高昂，因此新機芯的問世總讓人格外期待。OMEGA今年推出全新的9906同軸擒縱大師天文台認證機芯，為「同軸擒縱」（Co-Axial）的家族再添生力軍。重點是，全新9906機芯並運用在超霸’57腕表，並具備纖薄、「三明治」面盤，以及綠、藍、黑、酒紅四種顏色。9906機芯具備抗磁性能達15,000高斯、導柱輪計時結構、矽游絲、雙發條盒與Nivachoc避震器，並可在透明的底蓋欣賞偏心、藤蔓花紋般的日內瓦波紋修飾，真的很美！值得一提的是：9906的「前輩」則是去年應用在Speedmaster Chonoscope腕表中9908機芯，差別在於9908具備計時碼表功能、而9906則添增了日期顯示功能。

五、月光金 強勢回歸獨門閃耀