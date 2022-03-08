網友讚「根本少女」！孫芸芸大露性感螞蟻腰
2022秋冬巴黎時裝周來到最後階段，MIU MIU即將在台灣時間今晚九點推出秋冬大秀。之前已經在IG為Saint Laurent露出美背預告時裝秀的孫芸芸，這次又擔任宣傳大使，換上MIU MIU春夏最紅的一套露腰裝，提醒大家晚上記得鎖定直播！
孫芸芸今日在IG更新了一組照片，身穿MIU MIU春夏系列的短版毛衣、襯衫配超短裙，大秀螞蟻腰，網友也紛紛留言大誇「根本少女」、「20歲的身材」，一片好評。
這身造型之前包括義大利時尚網紅Chiara Ferragni、韓國女星潤娥、小賈斯汀老婆海莉比伯等人都穿過，完全是今年春夏定番款代表，主打露腰、露腿兩大重點。也正是因為MIU MIU在這系列開始掀起一波低腰風潮，「中空露腰超短裙裝」勢必也會繼續成為熱門穿搭造型。如果也想跟上這波流行，快點把握時間練一下腹部、腰部和大腿線條，在夏天盡情展露身體曲線吧！
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