網友讚「根本少女」！孫芸芸大露性感螞蟻腰

2022秋冬巴黎時裝周來到最後階段，MIU MIU即將在台灣時間今晚九點推出秋冬大秀。之前已經在IG為Saint Laurent露出美背預告時裝秀的孫芸芸，這次又擔任宣傳大使，換上MIU MIU春夏最紅的一套露腰裝，提醒大家晚上記得鎖定直播！

孫芸芸今日在IG更新了一組照片，身穿MIU MIU春夏系列的短版毛衣、襯衫配超短裙，大秀螞蟻腰，網友也紛紛留言大誇「根本少女」、「20歲的身材」，一片好評。